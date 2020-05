Distanţa de doi metri ar putea să nu fie suficientă pentru a preveni transmiterea coronavirusului, spun specialiştii

Mai multi artisti care activau pe baza de contracte in Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti s-au trezit in postura de a fi evacuati din spatiile in care isi desfasoara activitatea, odata cu schimbarea conducerii institutiei culturale. Acestia au primit notificari ca imobilul urmeaza a fi renovat si ca astfel e nevoie de eliberarea spatiilor. Artistii au protestat printr-o scrisoare deschisa pe care o publicam in continuare, acestia afirma ca masura este luata impotriva lor si a activitatii lor intrucat la CNI nu este prevazuta vreo lucrare de renovare a Casei de Cultura.