Dr. Symin Florescu: Situatia este foarte incordata. Daca vor continua sa vina pacienti in spital in acest ritm, nu vom mai avea cum sa ii ajutam

Directorul medical al Spitalului Victor Babes, din Bucuresti, Dr. Symin Florescu, sustine ca limita de internare a cazurilor COVID-19 este aproape atinsa si ca, in curand, medicii vor fi pusi in situatia ingrata de a nu mai avea cum sa ii ajute pe pacienti.

"Trebuie sa mutam centrul de gravitate de la cate locuri sunt in spitale, la cum sa nu ne imbolnavim, cum sa ne ferim cat mai mult de aceasta boala. Daca avem locuri, nu inseamna ca trebuie sa ne imbolnavim. Acum chiar e totul arhiplin. Din punct de vedere al clinicianului de spital, trebuie sa va spun ca situatia este foarte incordata. Daca vor continua sa vina pacienti in spital in acest ritm, nu vom mai avea cum sa ii ajutam. Avem grija de fiecare pacient care ajunge. Daca nu mai avem loc, ii redirectionam la colegii nostri din alte spitale, dupa ce vorbim in prealabil cu ei. Dar, se va putea ajunge si in situatia ca nimeni sa nu mai aiba niciun loc", a declarat medicul Symin Florescu.

Aceasta a adresat un indemn ferm romanilor: "Rugam membrii comunitatii noastre sa inteleaga ca cheia acestei situatii sta in buzunarul fiecaruia. Sa incercati sa nu mai capatati aceasta infectie pentru ca nimeni nu este ferit si nu este garantat pentru nimeni ca va fi o forma usoara de boala. Nu stim cum o sa evolueze la fiecare dintre noi. Lucrurile sunt foarte impreprevizibile, asa ca cel mai intelept sfat ar fi sa urmati regulile, care sunt foarte simple si sa incercati sa va imbolnaviti cat mai tarziu cu putinta, poate atunci cand va exista un tratament si un vaccin, care inseamna nu mai departe de anul viitor", a spus directorul medical al Spitalului Victor Babes, din Bucuresti.