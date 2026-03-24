După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului

Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru încetarea războiului, în contextul discuțiilor indirecte anunțate de Trump, relatează Canalul 12. Conform raportului, oficialii iranieni solicită garanții ferme că luptele nu vor fi reluate, alături de un nou acord pentru Strâmtoarea Hormuz, care ar plasa-o efectiv sub control iranian.

Canalul 12 spune că Iranul cere, de asemenea, închiderea bazelor militare americane din regiune și compensații financiare pentru daunele suferite în timpul războiului. Cu toate acestea, un raport separat al Canalului 12 sugerează că Teheranul ar putea semnala, de asemenea, în privat, o oarecare flexibilitate limitată în discuții și stabilește ceea ce numește a fi pozițiile de negociere inițiale ale Iranului, așa cum sunt înțelese de Statele Unite, fără a cita surse. Conform acestui raport, Iranul ar putea fi dispus să oprească programul său de rachete balistice timp de cinci ani, să „reducă" îmbogățirea uraniului și să intre în discuții privind stocul său de uraniu îmbogățit cu 60%.

Canalul 12 adaugă că Iranul ar putea, de asemenea, să fie de acord să permită inspecții ale centrifugelor rămase de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică și să înceteze finanțarea grupurilor regionale de intermediari, inclusiv Hezbollah, Hamas și milițiile irakiene. Războiul a început cu atacuri aeriene surpriză ale SUA și Israelului asupra Iranului, inclusiv asasinarea liderului suprem Ali Khamenei, și a escaladat cu riposte iraniene (rachete, drone, blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz). Până la 24 martie 2026 (ziua ~25), conflictul continuă, cu pierderi semnificative de ambele părți, creșterea prețului petrolului și negocieri indirecte în curs. Președintele american Donald Trump a anunțat „conversații productive" și o pauză temporară a unor atacuri, dar a precizat că războiul se va încheia doar când obiectivele sunt atinse. Iranul a respins până acum orice încetare imediată fără condiții clare.

Condițiile oficiale ale Iranului Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat public cele trei condiții principale pentru încheierea războiului (declarație din 12 martie 2026, repetată în convorbiri cu lideri din Rusia, Pakistan și India):

Recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului (inclusiv dreptul la îmbogățirea uraniului și suveranitate deplină, conform Tratatului de Neproliferare Nucleară).

Plata despăgubirilor (reparații complete pentru daunele cauzate de atacurile SUA și Israelului - infrastructură, civili, economie).

Garanții internaționale ferme împotriva agresiunilor viitoare (mecanisme obligatorii, probabil prin ONU sau acorduri multilaterale, care să prevină repetarea atacurilor).

Un oficial iranian a detaliat ulterior o listă extinsă de 6 condiții (22 martie 2026):

Garanții clare că războiul nu se va repeta.

Închiderea tuturor bazelor militare americane din Asia de Vest (Orientul Mijlociu).

Despăgubiri integrale plătite de SUA și Israel.

Încetarea imediată a tuturor războaielor regionale lansate de SUA/Israel, inclusiv împotriva grupărilor aliate Iranului („Axa Rezistenței").

Implementarea unui nou sistem juridic/internațional asupra Strâmtorii Ormuz (pentru securitatea navigației și controlul traficului petrolier).

Predarea elementelor „media ostile" către Iran (probabil referire la rețele de propagandă sau jurnaliști acuzați de dezinformare).

Iranul insistă că încetarea imediată a agresiunii SUA-Israel + aceste garanții sunt singura cale de pace. Teheranul respinge orice negociere directă până când atacurile încetează complet.

Condițiile / obiectivele SUA și Israelului SUA și Israelul nu au publicat o listă formală de „condiții iraniene", dar obiectivele declarate (Trump, Netanyahu, secretarul Apărării Pete Hegseth) sunt clare și trebuie îndeplinite înainte de orice armistițiu durabil:

Distrugerea programului nuclear iranian (îmbogățire zero sau strict limitată, demontarea reactoarelor de la Natanz, Isfahan, Fordow).

Eliminarea capacităților de rachete balistice și drone.

Slăbirea marinei iraniene și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru navigație liberă.

Încetarea sprijinului Iranului pentru grupări proxy (Hezbollah, Hamas etc.).

Posibil: slăbirea sau schimbarea regimului (Trump a vorbit despre „modelul Venezuela" - capturare lideri și instalare conducere interimară; Netanyahu îndeamnă poporul iranian să „scape de jugul regimului").

Trump a precizat că nu acceptă un „ceasefire" simplu dacă „adversarul este distrus" și că SUA ar putea declara victorie parțială dacă obiectivele militare sunt atinse, urmată de negocieri pentru un nou acord nuclear. Israelul vrea coordonare cu SUA, dar este dispus să continue independent dacă e nevoie.

Cum s-ar putea încheia războiul? (scenarii realiste) Analiștii văd 3-5 scenarii principale:

Armistițiu negociat + acord nuclear (cel mai probabil): Mediere prin Oman, Qatar, Egipt sau China; Iranul acceptă limitări nucleare în schimbul garanțiilor și ridicării sancțiunilor.

Victoria declarată de Trump + retragere parțială (dacă programul nuclear e distrus).

Colaps intern al regimului (proteste masive).

Escaladare prelungită până când costurile (economice, umane) devin insuportabile.

Model de mediere externă (cu implicarea ONU sau a puterilor emergente).

Concluzie:

Războiul se va încheia probabil printr-un armistițiu mediat, doar când ambele tabere vor considera că prețul continuării e mai mare decât cel al compromisului. Iranul cere recunoaștere, bani și garanții;

SUA/Israel cer dezarmare nucleară și strategică. Negocierile indirecte sunt în curs (martie 2026), dar fără progrese majore deocamdată.

1. Armistițiu negociat + nou acord nuclear (cel mai realist pe termen mediu, probabilitate ~25-30% în 90 de zile)

Cum se ajunge aici? Mediere prin Oman, Egipt, Pakistan sau Turcia. Iranul acceptă limitări stricte asupra programului nuclear (fără stocare de uraniu îmbogățit, demontare parțială centrifuge) și a rachetelor balistice în schimbul ridicării unor sancțiuni, garanții de securitate (prin ONU sau acord multilateral) și acces limitat la piețele energetice.

Condiții cheie: Trump obține „victorie nucleară" declarată; Iranul primește despăgubiri parțiale și redeschidere economică. Discuții indirecte au existat deja înainte de război la Geneva.

Implicații: Războiul se termină în săptămâni-luni fără colaps total. Prețurile petrolului se stabilizează rapid. Cel mai acceptabil pentru Trump (care spune că „negocierile sunt posibile").

Statut actual: Posibil, dar Iranul refuză deocamdată orice „capitulare". Probabilitate crescută dacă loviturile continuă să degradeze capacitățile iraniene fără a provoca colaps intern.

2. Modelul Venezuela / „Maduro model" (favoritul lui Trump, probabilitate ~20-25%)

Cum se ajunge aici? SUA/Israel elimină sau izolează liderii hardliner (după asasinarea lui Khamenei), iar un succesor pragmatic din interior (IRGC moderat sau cleric precum fostul președinte Rouhani) preia puterea. Noul lider cedează programul nuclear, oferă concesiuni petroliere SUA și acceptă restricții asupra proxy-urilor (Hezbollah etc.) în schimbul supraviețuirii regimului și imunității.

Condiții cheie: Trump a numit explicit Venezuela ca „scenariul perfect" - capturare lideri + instalare cooperant. Mojtaba Khamenei (actualul lider suprem interimar) ar putea fi înlocuit.

Implicații: Regimul supraviețuiește „cu față umană", dar devine dependent de Vest. Războiul se încheie rapid (în 4-6 săptămâni), cu acces american la petrol iranian. Criticii spun că schimbarea e cosmetică și nu rezolvă problema etnică/opoziție.

Statut actual: Trump a sugerat că noul lider iranian „nu va dura mult" și că are „trei opțiuni bune" de succesori.

3. Colaps intern al regimului + revoltă populară (posibil, dar riscant, probabilitate ~15-20%)

Cum se ajunge aici? Bombardamentele erodează IRGC și economia; proteste masive (ca cele din 2022-2026) escaladează. Opoziția (inclusiv prințul exilat Reza Pahlavi) preia controlul cu sprijin extern discret (SUA/Israel/Kurzi).

Condiții cheie: Armata/IRGC depun armele; predarea stocurilor nucleare (440 kg uraniu îmbogățit); alegeri libere. Netanyahu a îndemnat explicit iranienii să „scape de jug".

Implicații: Tranziție spre un guvern secular/pro-occidental, dar risc mare de război civil (ca în Siria) sau fragmentare etnică (kurzi, baluci, azeri). Cel mai „pașnic" pe hârtie, dar analiștii îl văd ca pe cel mai puțin probabil din cauza lipsei unui lider unificator și a rezistenței IRGC.

Statut actual: Proteste interne există, dar nu la scară masivă încă; Trump a oferit „imunitate" militarilor care se alătură opoziției.

4. Victorie unilaterală declarată de Trump + retragere parțială (probabilitate ~15-20%)

Cum se ajunge aici? După distrugerea capacităților nucleare, de rachete și navale (obiectiv atins parțial deja), Trump declară „victorie istorică", retrage forțele majore și lasă Israelul să monitorizeze. Fără tratat formal.

Condiții cheie: Strâmtoarea Ormuz redeschisă; program nuclear „distrus suficient". Trump a spus deja că războiul e „foarte complet".

Implicații: Războiul se termină oficial în 4-6 săptămâni; Iranul rămâne slăbit, dar regimul supraviețuiește. Riscuri: revenire iraniană în 5 ani sau atacuri proxy continue.

Statut actual: Pentagonul pregătește „ziua cea mai intensă" de lovituri; Trump oscilează între „am câștigat deja" și amenințări.

5. Epuizare reciprocă / „Quiet Fade" (cel mai probabil pe termen scurt, probabilitate 35-40%)

Cum se ajunge aici? Războiul devine de uzură cu lovituri sporadice (drone, rachete); SUA declară victorie și se retrage parțial, Iranul reduce atacurile din lipsă de resurse. Fără armistițiu formal, doar „înghețare" de facto.

Condiții cheie: Costuri economice insuportabile (preț petrol >100$/baril, pierderi civile >1.500 morți). Similar cu sfârșitul Războiului Iran-Irak.

Implicații: Cel mai stabil pe termen scurt pentru regiune (Arabia Saudită câștigă ca „garant de securitate"); prețuri petrol la 90-100$/baril. Iranul slăbit, dar nu distrus.

Statut actual: Multe piețe și analiști pariază pe asta din cauza presiunilor economice interne asupra lui Trump.

Scenarii de risc (nu de pace, dar posibile):

Escaladare regională (10-15%): Implicare Hezbollah, Houthi, front libanez - duce la război multi-frontal, fără sfârșit rapid.

Raid special forțe terestre pentru capturarea stocurilor nucleare (rar, dar discutat).

Cel mai probabil scenariu combină epuizarea reciprocă cu un armistițiu mediat (prin Oman) + elemente din modelul Venezuela.

Trump vrea un „deal rapid" înainte de midterms; Iranul mizează pe rezistență lungă.

Negocierile indirecte sunt în curs, dar fără progrese majore (Iranul califică afirmațiile lui Trump drept „false").

Situația evoluează oră de oră - orice armistițiu depinde de redeschiderea Strâmtorii Ormuz și de costurile umane/economice.

(Surse principale: analize Axios, The Guardian, DW și House of Saud (martie 2026).