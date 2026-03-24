După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului
Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru încetarea războiului, în contextul discuțiilor indirecte anunțate de Trump, relatează Canalul 12. Conform raportului, oficialii iranieni solicită garanții ferme că luptele nu vor fi reluate, alături de un nou acord pentru Strâmtoarea Hormuz, care ar plasa-o efectiv sub control iranian.
Canalul 12 spune că Iranul cere, de asemenea, închiderea bazelor militare americane din regiune și compensații financiare pentru daunele suferite în timpul războiului. Cu toate acestea, un raport separat al Canalului 12 sugerează că Teheranul ar putea semnala, de asemenea, în privat, o oarecare flexibilitate limitată în discuții și stabilește ceea ce numește a fi pozițiile de negociere inițiale ale Iranului, așa cum sunt înțelese de Statele Unite, fără a cita surse. Conform acestui raport, Iranul ar putea fi dispus să oprească programul său de rachete balistice timp de cinci ani, să „reducă" îmbogățirea uraniului și să intre în discuții privind stocul său de uraniu îmbogățit cu 60%.
Canalul 12 adaugă că Iranul ar putea, de asemenea, să fie de acord să permită inspecții ale centrifugelor rămase de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică și să înceteze finanțarea grupurilor regionale de intermediari, inclusiv Hezbollah, Hamas și milițiile irakiene. Războiul a început cu atacuri aeriene surpriză ale SUA și Israelului asupra Iranului, inclusiv asasinarea liderului suprem Ali Khamenei, și a escaladat cu riposte iraniene (rachete, drone, blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz). Până la 24 martie 2026 (ziua ~25), conflictul continuă, cu pierderi semnificative de ambele părți, creșterea prețului petrolului și negocieri indirecte în curs. Președintele american Donald Trump a anunțat „conversații productive" și o pauză temporară a unor atacuri, dar a precizat că războiul se va încheia doar când obiectivele sunt atinse. Iranul a respins până acum orice încetare imediată fără condiții clare.
Condițiile oficiale ale Iranului Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat public cele trei condiții principale pentru încheierea războiului (declarație din 12 martie 2026, repetată în convorbiri cu lideri din Rusia, Pakistan și India):
- Recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului (inclusiv dreptul la îmbogățirea uraniului și suveranitate deplină, conform Tratatului de Neproliferare Nucleară).
- Plata despăgubirilor (reparații complete pentru daunele cauzate de atacurile SUA și Israelului - infrastructură, civili, economie).
- Garanții internaționale ferme împotriva agresiunilor viitoare (mecanisme obligatorii, probabil prin ONU sau acorduri multilaterale, care să prevină repetarea atacurilor).
Un oficial iranian a detaliat ulterior o listă extinsă de 6 condiții (22 martie 2026):
- Garanții clare că războiul nu se va repeta.
- Închiderea tuturor bazelor militare americane din Asia de Vest (Orientul Mijlociu).
- Despăgubiri integrale plătite de SUA și Israel.
- Încetarea imediată a tuturor războaielor regionale lansate de SUA/Israel, inclusiv împotriva grupărilor aliate Iranului („Axa Rezistenței").
- Implementarea unui nou sistem juridic/internațional asupra Strâmtorii Ormuz (pentru securitatea navigației și controlul traficului petrolier).
- Predarea elementelor „media ostile" către Iran (probabil referire la rețele de propagandă sau jurnaliști acuzați de dezinformare).
Iranul insistă că încetarea imediată a agresiunii SUA-Israel + aceste garanții sunt singura cale de pace. Teheranul respinge orice negociere directă până când atacurile încetează complet.
Condițiile / obiectivele SUA și Israelului SUA și Israelul nu au publicat o listă formală de „condiții iraniene", dar obiectivele declarate (Trump, Netanyahu, secretarul Apărării Pete Hegseth) sunt clare și trebuie îndeplinite înainte de orice armistițiu durabil:
- Distrugerea programului nuclear iranian (îmbogățire zero sau strict limitată, demontarea reactoarelor de la Natanz, Isfahan, Fordow).
- Eliminarea capacităților de rachete balistice și drone.
- Slăbirea marinei iraniene și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru navigație liberă.
- Încetarea sprijinului Iranului pentru grupări proxy (Hezbollah, Hamas etc.).
Posibil: slăbirea sau schimbarea regimului (Trump a vorbit despre „modelul Venezuela" - capturare lideri și instalare conducere interimară; Netanyahu îndeamnă poporul iranian să „scape de jugul regimului").
Trump a precizat că nu acceptă un „ceasefire" simplu dacă „adversarul este distrus" și că SUA ar putea declara victorie parțială dacă obiectivele militare sunt atinse, urmată de negocieri pentru un nou acord nuclear. Israelul vrea coordonare cu SUA, dar este dispus să continue independent dacă e nevoie.
Cum s-ar putea încheia războiul? (scenarii realiste) Analiștii văd 3-5 scenarii principale:
- Armistițiu negociat + acord nuclear (cel mai probabil): Mediere prin Oman, Qatar, Egipt sau China; Iranul acceptă limitări nucleare în schimbul garanțiilor și ridicării sancțiunilor.
- Victoria declarată de Trump + retragere parțială (dacă programul nuclear e distrus).
- Colaps intern al regimului (proteste masive).
- Escaladare prelungită până când costurile (economice, umane) devin insuportabile.
- Model de mediere externă (cu implicarea ONU sau a puterilor emergente).
Concluzie:
- Războiul se va încheia probabil printr-un armistițiu mediat, doar când ambele tabere vor considera că prețul continuării e mai mare decât cel al compromisului. Iranul cere recunoaștere, bani și garanții;
- SUA/Israel cer dezarmare nucleară și strategică. Negocierile indirecte sunt în curs (martie 2026), dar fără progrese majore deocamdată.
Situația evoluează rapid - orice actualizare depinde de evoluțiile din teren și diplomație. Pentru informații oficiale, urmărește declarațiile de la Teheran, Washington și Ierusalim.
1. Armistițiu negociat + nou acord nuclear (cel mai realist pe termen mediu, probabilitate ~25-30% în 90 de zile)
Cum se ajunge aici? Mediere prin Oman, Egipt, Pakistan sau Turcia. Iranul acceptă limitări stricte asupra programului nuclear (fără stocare de uraniu îmbogățit, demontare parțială centrifuge) și a rachetelor balistice în schimbul ridicării unor sancțiuni, garanții de securitate (prin ONU sau acord multilateral) și acces limitat la piețele energetice.
- Condiții cheie: Trump obține „victorie nucleară" declarată; Iranul primește despăgubiri parțiale și redeschidere economică. Discuții indirecte au existat deja înainte de război la Geneva.
- Implicații: Războiul se termină în săptămâni-luni fără colaps total. Prețurile petrolului se stabilizează rapid. Cel mai acceptabil pentru Trump (care spune că „negocierile sunt posibile").
- Statut actual: Posibil, dar Iranul refuză deocamdată orice „capitulare". Probabilitate crescută dacă loviturile continuă să degradeze capacitățile iraniene fără a provoca colaps intern.
2. Modelul Venezuela / „Maduro model" (favoritul lui Trump, probabilitate ~20-25%)
Cum se ajunge aici? SUA/Israel elimină sau izolează liderii hardliner (după asasinarea lui Khamenei), iar un succesor pragmatic din interior (IRGC moderat sau cleric precum fostul președinte Rouhani) preia puterea. Noul lider cedează programul nuclear, oferă concesiuni petroliere SUA și acceptă restricții asupra proxy-urilor (Hezbollah etc.) în schimbul supraviețuirii regimului și imunității.
- Condiții cheie: Trump a numit explicit Venezuela ca „scenariul perfect" - capturare lideri + instalare cooperant. Mojtaba Khamenei (actualul lider suprem interimar) ar putea fi înlocuit.
- Implicații: Regimul supraviețuiește „cu față umană", dar devine dependent de Vest. Războiul se încheie rapid (în 4-6 săptămâni), cu acces american la petrol iranian. Criticii spun că schimbarea e cosmetică și nu rezolvă problema etnică/opoziție.
- Statut actual: Trump a sugerat că noul lider iranian „nu va dura mult" și că are „trei opțiuni bune" de succesori.
3. Colaps intern al regimului + revoltă populară (posibil, dar riscant, probabilitate ~15-20%)
Cum se ajunge aici? Bombardamentele erodează IRGC și economia; proteste masive (ca cele din 2022-2026) escaladează. Opoziția (inclusiv prințul exilat Reza Pahlavi) preia controlul cu sprijin extern discret (SUA/Israel/Kurzi).
- Condiții cheie: Armata/IRGC depun armele; predarea stocurilor nucleare (440 kg uraniu îmbogățit); alegeri libere. Netanyahu a îndemnat explicit iranienii să „scape de jug".
- Implicații: Tranziție spre un guvern secular/pro-occidental, dar risc mare de război civil (ca în Siria) sau fragmentare etnică (kurzi, baluci, azeri). Cel mai „pașnic" pe hârtie, dar analiștii îl văd ca pe cel mai puțin probabil din cauza lipsei unui lider unificator și a rezistenței IRGC.
- Statut actual: Proteste interne există, dar nu la scară masivă încă; Trump a oferit „imunitate" militarilor care se alătură opoziției.
4. Victorie unilaterală declarată de Trump + retragere parțială (probabilitate ~15-20%)
Cum se ajunge aici? După distrugerea capacităților nucleare, de rachete și navale (obiectiv atins parțial deja), Trump declară „victorie istorică", retrage forțele majore și lasă Israelul să monitorizeze. Fără tratat formal.
- Condiții cheie: Strâmtoarea Ormuz redeschisă; program nuclear „distrus suficient". Trump a spus deja că războiul e „foarte complet".
- Implicații: Războiul se termină oficial în 4-6 săptămâni; Iranul rămâne slăbit, dar regimul supraviețuiește. Riscuri: revenire iraniană în 5 ani sau atacuri proxy continue.
- Statut actual: Pentagonul pregătește „ziua cea mai intensă" de lovituri; Trump oscilează între „am câștigat deja" și amenințări.
5. Epuizare reciprocă / „Quiet Fade" (cel mai probabil pe termen scurt, probabilitate 35-40%)
Cum se ajunge aici? Războiul devine de uzură cu lovituri sporadice (drone, rachete); SUA declară victorie și se retrage parțial, Iranul reduce atacurile din lipsă de resurse. Fără armistițiu formal, doar „înghețare" de facto.
- Condiții cheie: Costuri economice insuportabile (preț petrol >100$/baril, pierderi civile >1.500 morți). Similar cu sfârșitul Războiului Iran-Irak.
- Implicații: Cel mai stabil pe termen scurt pentru regiune (Arabia Saudită câștigă ca „garant de securitate"); prețuri petrol la 90-100$/baril. Iranul slăbit, dar nu distrus.
- Statut actual: Multe piețe și analiști pariază pe asta din cauza presiunilor economice interne asupra lui Trump.
Scenarii de risc (nu de pace, dar posibile):
- Escaladare regională (10-15%): Implicare Hezbollah, Houthi, front libanez - duce la război multi-frontal, fără sfârșit rapid.
- Raid special forțe terestre pentru capturarea stocurilor nucleare (rar, dar discutat).
- Cel mai probabil scenariu combină epuizarea reciprocă cu un armistițiu mediat (prin Oman) + elemente din modelul Venezuela.
- Trump vrea un „deal rapid" înainte de midterms; Iranul mizează pe rezistență lungă.
- Negocierile indirecte sunt în curs, dar fără progrese majore (Iranul califică afirmațiile lui Trump drept „false").
- Situația evoluează oră de oră - orice armistițiu depinde de redeschiderea Strâmtorii Ormuz și de costurile umane/economice.
(Surse principale: analize Axios, The Guardian, DW și House of Saud (martie 2026).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"
Un nou raport al Organizația Meteorologica Mondiala arata ca schimbarile climatice au impins Pamantul intr-o zona fara p ...
-
Cogniție fără creier: Cum apare memoria în polimeri, celule și spațiu-timp fără să existe măcar un singur neuron
Modul in care protistul in forma de trompeta Stentor roeseli (foto) iși poate modifica sistematic raspunsurile comportam ...
-
Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Un munte din granit la sud de Yazd este in construcție de doua decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncar, ci a construi ...
-
Filosoful Kremlinului l-a decriptat total pe Netanyahu care îl așteaptă pe Mesia Triumfător în vreme ce Trump e doar o unealtă diabolică
Filosoful rus considerat a fi „creierul lui Putin” analizeaza recentele afirmații ale premierului israelian ...
-
Lumea noastră este protejata de forțe misterioase: Sonda Voyager s-a lovit de un zid de plasmă cu temperatura de 90.000° la marginea sistemului solar
Așa cum, de pilda, Centura Van Allen protejeaza Terra impotriva radiatiilor solare care altfel ar duce la extin'ia vieti ...
-
Uzinele Dacia angajează 350 de roboți umanoizi: Compania anunță ce activități vor prelua
Renalult a prezentat la Paris planul strategic al grupului. Astfel, a anunțat ca in urmatorii ani vor fi angajați 350 de ...
-
Descoperire uluitoare: Conștiința ar fi putut exista cu 100 de milioane de ani înaintea apariției vieții. Dovada s-ar putea afla în 121 de grame de praf
Cu peste 4 miliarde de ani in urma, un asteroid numit Bennu ratacea prin sistemul solar. Acum trei ani, NASA a adus pe P ...
-
Terasa ta de vis: idei pentru amenajarea unui spațiu de relaxare perfect în aer liber
Amenajarea unei terase reușite necesita insa mai mult decat simpla amplasare a unei mese și a catorva scaune. Este un pr ...
-
Președintele SUA e batjocorit de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Hei, Trump, ești concediat"
Purtatorul de cuvant al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, l-a batjocorit duminica pe președintele american Donald Tr ...
-
Apa pe care o bem ar putea influenţa riscul de boală Parkinson. Legături între tipul apei subterane și riscul neurologic
Un studiu de amploare, realizat in Statele Unite, sugereaza ca tipul si vechimea apei subterane din care provine apa pot ...
-
Legătura dintre astrologie și știință: Luna în care te-ai născut influențează gradul de vulnerabilitate la boli mintale. Diferențe mari între copiii născuți la început și final de an
Copiii nascuți in octombrie, noiembrie sau decembrie sunt diagnosticați cu afecțiuni de sanatate mintala mai frecvent de ...
-
Se schimbă regulile jocului: războiul din Iran accelerează săptămâna de lucru de 4 zile
Razboiul din Iran incepe sa rescrie regulile muncii la nivel global: mai multe state au trecut deja la saptamana de lucr ...
-
Suntem aproape de un nou lockdown? Riscul e mare, dar de data aceasta motivul nu mai e Covid-19
Lumea se pregatește pentru o perioada dificila din cauza lipsei de resurse, iar noile restricții pe care statele incep s ...
-
Google dă dreptul inteligenței artificiale să schimbe titlurile din mass-media direct în motorul de căutare în numele "adevărului"
Google schimba regulile jocului in media: titlurile nu mai aparțin redacțiilor, ci pot fi rescrise de inteligența artifi ...
-
Sunteți într-un film și toți cei de la televizor citesc un scenariu scris de un singur mare studio de film. Politicienii voștri sunt actori plătiți.
Autor: Mads Palsvig Iata lecția de astazi despre conflictul din Orientul Mijlociu: 1. Toate țarile colaboreaza in mod co ...
-
Noul lider al Iranului este „invizibil". Nici CIA și nici Mossad nu au reușit să găsească vreun indiciu că ar controla regimul. „Este mai mult decât ciudat"
Dispariția din spațiul public a noului lider suprem al Iranului alimenteaza tot mai multe suspiciuni privind cine contro ...
-
Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"
Puțini iși amintesc ca unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichitații și-a trait ultimii ani chiar pe teritoriul R ...
-
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
Uniunea Europeana pregatește introducerea unor reguli noi privind utilizarea numerarului, care vor intra in vigoare la 1 ...
-
Scandal la baza americanilor de la Kogălniceanu: motorină sustrasă și vândută pe sub mână
Judecatoria Constanța a pronunțat primele condamnari in dosarul care vizeaza sustragerea unor cantitați de motorina din ...
-
Un cunoscut influencer rus care l-a criticat pe Putin a murit după ce avionul său a fost doborât "confundat" cu o dronă ucraineană
Un cunoscut influencer al aviației ruse a murit dupa ce avionul sau a fost confundat cu o drona ucraineana și doborat de ...
-
Misterul scos la lumină din apele Antarcticii: A fost descoperită o lume ascunsă ce reglează sistemul climatic al Pământului
Un studiu recent a adus la lumina o diversitate genetica neașteptata in ecosistemele marine ale Oceanului Antarctic, o z ...
-
Caz revoltător: copii de 2 și 4 ani, legați cu frânghie de calorifer, în locuință. Polițiștii au intervenit imediat
Scene greu de imaginat au fost descoperite intr-un apartament din municipiul Satu Mare, unde doi copii mici au fost gasi ...
-
Economist de top : „Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei/litru. Și știți de ce?"
Economistul Adrian Negrescu a explicat ca deși Romania are petrol, nu-l poate folosi din cauza funcționarii reduse a raf ...
-
Cum își împart dictatorii planeta: Putin îi propune lui Trump un troc exploziv - Iran contra Ucraina!
Rusia a propus Statelor Unite un acord cu miza uriașa: Moscova sa inceteze schimbul de informații cu Iranul, inclusiv da ...
-
Americanii sunt suspectați că ar fi lovit Bahrainul, stat aliat SUA: Explozia a rănit zeci de civili și a distrus locuințe
O baterie de aparare aeriana Patriot operata de americani ar fi lansat racheta de interceptare implicata intr-o explozie ...
-
Ce se întâmplă în corpul uman când este urmată dieta MIND - cea mai tare de la această oră: mănânci și nu îmbătrânești!
Un studiu, publicat in Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, arata ca dieta MIND, o combinatie intre dieta ...
-
Iranul, răspuns la ultimumul lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz: Este deschisă tuturor navelor, mai puțin celor care au legături cu „dușmanii Iranului"
Stramtoarea Ormuz ramane deschisa tuturor navelor, cu excepția celor legate de „dușmanii Iranului", a declarat dum ...
-
România e țap ispășitor în scandalul cărnii de cal care a zguduit Europa! Cazul ia o turnură neașteptată: Cine era, de fapt, în spatele fraudei uriașe
Un scandal alimentar de proporții a zguduit Europa, dupa ce carne de cal a fost vanduta drept carne de vita in mai multe ...
-
Plan pus la cale de Elon Musk, dezvăluit în Texas: transformarea umanității într-o „civilizație galactică" / VIDEO
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a anunțat duminica inceperea construcției unui proiect „epic" care sa transf ...
-
Presa rusă acuză: România, parte din 'coridorul morții' creat de NATO la Marea Neagră, alături de alte state
Presa rusa lanseaza noi acuzații privind rolul Romaniei in arhitectura militara a NATO, susținand ca țara noastra ar fac ...
