După victoria lui Trump au explodat vânzările de cărți despre tiranie, extrema dreaptă, sau Orwell

Cărţile despre democraţie, distopie, tiranie, feminism şi politici de extremă dreaptă au urcat rapid în topul celor mai bine vândute, în urma câştigării alegerilor prezidenţiale din SUA de către Donald Trump. Vă prezentăm mai jos principalele titluri care sunt tot mai căutate în rândul cititorilor americani.

"The Handmaid's Tale" de Margaret Atwood, a cărei acţiune se desfăşoară într-o societate totalitară în care femeile sunt obligate să se reproducă, a urcat peste 400 de locuri şi ocupă în prezent locul al treilea în topul celor mai bine vândute cărţi Amazon din SUA, potrivit The Guardian, scrie News.ro.

"On Tyranny" a istoricului Timothy Snyder se află acum pe locul opt, după ce a urcat sute de locuri în ultima zi. Cititorii se îndreaptă, de asemenea, către distopia totalitară a lui George Orwell, "Nineteen Eighty-Four", care a urcat pe locul 16.

"Democracy in Retrograde" de Sami Sage şi Emily Amick este aproape de vârful clasamentului Movers and Shakers - care clasifică cărţile cu cele mai mari creşteri ale vânzărilor în ultimele 24 de ore - după ce cartea a înregistrat o creştere de peste 30.000% a vânzărilor.

"Men Explain Things to Me" a Rebeccăi Solnit se numără, de asemenea, printre cele mai mari câştiguri, după ce a urcat mai mult de 40.000 de locuri în ultima zi. Colecţia de eseuri feministe din 2014 se află acum la mijlocul clasamentului 300 al celor mai bine vândute cărţi. Scriind despre alegeri într-un articol din The Guardian publicat joi, Solnit a declarat că „greşeala noastră a fost să credem că rasismul şi misoginismul nu sunt atât de rele pe cât sunt, indiferent dacă se aplică la cine a fost dispus să voteze pentru o femeie de culoare extrem de calificată sau cine a fost dispus să voteze pentru un violator judecat şi un criminal condamnat care îl admiră pe Hitler".

"Defectors" de Paola Ramos, despre creşterea sentimentului de extremă-dreapta în rândul latinilor, a urcat mii de locuri de când Trump a ieşit învingător. La alegerile din 2024, acesta a înregistrat câştiguri semnificative în rândul alegătorilor latino-americani, în special al bărbaţilor.

Continuarea "The Handmaid's Tale", "The Testaments", a cunoscut, de asemenea, o creştere a vânzărilor. „Disperarea nu este o opţiune", a scris Atwood pe X după rezultatul alegerilor. „Nu ajută pe nimeni".

"Men Who Hate Women" - o carte despre misoginism şi radicalizarea online a tinerilor - scrisă de scriitoarea britanică Laura Bates este în trend. Trump a câştigat aproape jumătate din bărbaţii tineri, potrivit sondajelor la ieşirea de la urne.

Cartea de memorii a Kamalei Harris, "The Truths We Hold" (Adevărurile pe care le deţinem), a urcat aproape 2.000 de locuri în ultima zi, ajungând pe locul 345 în clasamentul Best Sellers. Între timp, memoriile Melaniei Trump şi ale lui JD Vance rămân populare, cartea viitoarei prime doamne aflându-se în fruntea clasamentului, iar "Hillbilly Elegy" a vicepreşedintelui ales pe locul 7.