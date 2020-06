Florin Prunea nu mai este presedintele FC Dinamo. El da in judecata clubul pentru ca are de primit salarii restante

Fostul portar Florin Prunea nu mai este presedintele FC Dinamo, dupa ce nu si-a prelungit contractul care a expirat sambata.

"Contractul meu s-a terminat sambata. De la baieti mi-am luat la revedere. Nu am putut sa fiu in contact cu ei, pentru ca stiti foarte bine ceea ce s-a intamplat. De la colegii mei, vineri dupa-amiaza am avut o intalnire la Rin si le-am multumit pentru colaborare tuturor, le-am urat succes si i-am asigurat de sprijinul meu in orice moment, daca pot sa ajut cu ceva. Lucrurile erau clare de foarte mult timp, din momentul in care m-am opus transferului lui Nistor, de atunci era clar ca nu mai putem sa fim pe aceeasi lungime de unda, pentru ca eu consider si acum ca a fost una din marile greseli de manageriat ale clubului nostru, vanzarea capitanului echipei pe suma care s-a vandut. Lucru confirmat si de partea sportiva, pentru ca de cand a plecat el, din pacate... Pe langa partea sportiva, suma a fost ridicola", a declarat el.

Prunea anunta ca da clubul din Stefan cel Mare in judecata, pentru ca are de primit suma de 45.000 euro ca salarii restante. Florin Prunea a a fost presedinte al clubului pana pe 15 iunie, dar contractual i-a expirat si nu i-a mai fost prelungit. El spune ca a dorit o despartire amiabila prin plata restantelor salariale, dar n-ar fi gasit intelegere. Avocatii sai s-ar fi adresat luni instantelor pentru plata salariilor restate. Ar fi vorba de 9 luni in care nu a fost platit si solicita 45.000 de euro. "Am avut o discutie cu avocatul clubului inainte de a pleca. In care am incercat, asa, o intelegere pe cale amiabila pentru ca e urat sa ne dam in judecata si sa ajungem prin instanta. Dar chiar nu stiu, avocatii sunt cei care se ocupa, le-am dat documentele si ei stiu.

Lucrurile sunt simple, e vorba de drepturile financiare pe perioada in care eu am activat ca presedinte. As fi vrut sa ajung la o intelegere amiabila, asa era corect. Dar, din pacate, mi-am facut si o gramada de dusmani, m-am certat si cu o parte a suporterilor pentru ca am tinut partea antrenorului de la vremea respectiva, Neagoe (Eugen Neagoe, fost antrenor la Dinamo- n.red.), si a baietilor. De altfel, asa cum fac tot timpul la echipele unde ma duc. Imi pare rau ca nu am reusit sa tin echipa departe de aceste probleme care la un moment dat ne sufoca", a spus el. Florin Prunea, 51 de ani, a devenit, la 11 iunie, manager general al FC Dinamo Bucuresti, dupa ce anterior a fost presedintele clubului Poli Iasi.