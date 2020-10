Gelu Oltean si Vanessa Youness ies de sub control judiciar. Decizia este definitiva!

Gelu Oltean si Vanessa Youness scapă definitiv de controlul judiciar în Dosarul "Ayahuasca". Decizia este definitivă și a fost luată de Curtea de Apel Ploiești care a admis contestațiile formulate de cei doi.

DIICOT a anunţat în 5 martie trimiterea în judecată a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness şi Thomas Lishman pentru pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept, trafic de droguri de mare risc fără drept, introducere în ţară de droguri de mare risc, fără drept, trafic de produse sau substanţe toxice, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

"Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2017 şi până la data de 14.12.2019, inculpaţii Y.A.V., L.T.I.M. şi O.G.M au iniţiat o structură de crimă organizată, care a acţionat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda, Franţa, Mexic) după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de mare de timp, în scopul comiterii mai multor infracţiuni grave privind operaţiuni fără drept cu droguri, pentru a obţine direct beneficii financiare consistente şi indirect informaţii care le-au generat alte foloase materiale", arată DIICOT.

Sursa citată precizează că, după constituirea grupului infracţional, inculpaţii au cooptat şi alte persoane pentru a sprijini activitatea acestuia prin contribuţii de natură materială, intelectuală sau morală, în vederea asigurării desfăşurării activităţilor ilicite, fiecare participant având un rol prestabilit, cu o arie de activităţi bine definită pentru fiecare din membrii grupării

Fostul şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) Gelu Oltean, trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc şi constituirea unui grup infracţional organizat în "Dosarul Ayahuasca", susţine că fusese anunţat în legătură cu descinderile la imobilul din Dâmboviţa unde se află clinica partenerei sale şi afirmă în continuare că dosarul său este unul fabricat, acuzând lipsă de interes a anchetatorilor fată de toate documentele care le-au fost puse la dispoziţie, informaţiile inexacte ale acestora şi faptul că se documentau de pe Wikipedia. În opinia sa, prin acest caz, unii au găsit formula prin care să ajungă procuror general sau să fie numiţi în funcţii importante în parchete.

"In data de 14 decembrie 2019, procurori şi poliţişti din judeţul Braşov au descins la o adresă din judeţul Dâmboviţa, aparent pentru a opri comiterea unor anumite fapte pe care ei le presupuneau a fi ilegale. Mai precis, era vorba de consumul unui ceai numit AYAHUASCA. Acest cuvânt, înseamnă în traducere „vita-de-vie a sufletului". Există paisprezece reţete diferite pentru a prepara Ayahuasca, acest ceai purgativ, detoxifiant şi decalcifiant spontan al glandei pineale. În timpul celor 3 luni şi 3 zile de arest, noi am făcut şcoală cu anchetatorii noştri despre toate: cum se scrie ayahuasca, cum se pronunţă, ce înseamnă, câte reţete diferite sunt ale aceleiaşi denumiri de ceai Ayahuasca, din câte plante diferite se prepară, legislaţia naţională, dar şi internaţională, drepturile pe care le avem, dar am semnalat şi abuzuri care au fost făcute. Însă, trăim cu credinţa că, odată cu noi, acest gen de abuzuri se vor opri. Ne-am asumat şi am spus că dacă noi nu ne dăm noi aportul, atunci cine? Spun asta datorită faptului că am fost anunţaţi de această descindere cu mai multe zile înainte ca ea sa aibă loc" , afirmă Gelu Oltean într-un comunicat transmis News.ro.

Oltean susţine că, în urma analizelor care le-au fost făcute lui şi partenerei sale Vanessa Youness, nu a fost găsit DMT ((dimetyltriptamina), drog de al cărui consum erau acuzaţi, şi că procurorul şi poliţiştii care au lucrat la dosar au inserat rămăşiţe disparate din informaţii, "clar neînţelese de către mintea lor".

"De exemplu, la pagina 6 este pusă la dosarul de incriminare alcătuit de ei o documentare Wikipedia care, culmea, spune: „DMT este o substanţă care se găseşte în anumite plante şi arbori, cum ar fi pinus, dar este produsă şi natural în corpul multor mamifere, inclusiv în cel uman, prin intermediul glandei pineale. Proiectul medical de cercetare şi toată corespondenţa şi avizele de la zeci de instituţii competente ale ţării au fost înmânate procurorilor încă de la primele ore din dimineaţa descinderii. Au refuzat să le citească şi să le ia în calcul", relatează fostul şef al DIPI, care adaugă că celor trei procurori li s-a pus la dispoziţie şi un dosar cu toate actele privind reţetarul avizat folosit şi faptul ca se utilizează opt reţete de ayahuasca fără DMT şi că la percheziţii nu au fost ridicate nici studii academice despre ayahuasca.

El susţine că în România s-au creat anumite filiere între procurori şi presă, fiind furnizate "rupturi de informaţii din dosare, dictate de interesele procurorilor", şi că în general se ştia cine furnizează astfel de informaţii.

"Pe tot parcursul cercetărilor şi în instanţe s-a tot repetat de multe ori, hiperbolizându-se chiar, faptul că sunt un mare specialist în droguri. Asta pentru a încerca să dovedească că eu am făcut totul conştient şi premeditat dar ei, foarte vigilenţi, m-au prins în flagrant. O parte din cheia posibilă către descifrarea acestei poveşti este că unii şi-au găsit, prin fabricarea acestui caz, formula sau „lozul în plic" prin care să ajungă procuror general al României sau să fie numiţi pe o funcţie importantă în parchete", conchide Gelu Oltean.