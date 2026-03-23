Google dă dreptul inteligenței artificiale să schimbe titlurile din mass-media direct în motorul de căutare în numele "adevărului"

Google schimbă regulile jocului în media: titlurile nu mai aparțin redacțiilor, ci pot fi rescrise de inteligența artificială direct în căutări. Experimentul, aflat deja în desfășurare, provoacă îngrijorări serioase privind controlul informației și acuratețea știrilor.

După ce, la începutul anului, a făcut acelaşi lucru în cadrul fluxului Discover din aplicaţia Google, gigantul american extinde această funcţionalitate acum la nivelul celui mai folosit motor de căutare.

Deşi este doar în stadiu de test, deja au fost observate numeroase articole care în Google au alt titlu decât cel de pe site-urile cărora le aparţin.

Primele impresii nu sunt favorabile, AI-ul Google reuşind să schimbe sensul şi dând alt înţeles unora dintre titlurile pe care le-a schimbat, stârnind deja furia jurnaliştilor americani, potrivit News.

Gigantul american se încăpăţânează să folosească AI-ul pentru a schimba titlurile ştirilor, în ciuda faptului că şi în fluxul Discovery AI-ul nu doar că a schimbat sensul, dar a şi introdus informaţii false acolo unde s-a implicat.

Google îşi justifică decizia spunând că vrea să le ofere utilizatorilor titluri care se potrivesc mai bine căutărilor şi să faciliteze creşterea engagement-ului.

Mai exact, Google afișează în rezultate titluri diferite față de cele scrise de jurnaliști, uneori fără nicio mențiune că acestea au fost modificate.

Pentru prima dată, aceste schimbări nu mai înseamnă doar scurtarea titlurilor sau eliminarea unor cuvinte, ci rescrierea completă a acestora cu ajutorul inteligenței artificiale.

Jurnaliștii de la publicația The Verge au identificat mai multe cazuri concrete.

Un articol cu titlul: „Am folosit instrumentul AI care promite să te ajute să trișezi la orice și nu m-a ajutat deloc" a fost transformat de Google în: „Instrument AI pentru trișat la orice". Astfel, mesajul inițial, critic la adresa produsului, este complet schimbat și poate sugera exact opusul.

Reprezentanții companiei spun că este vorba despre un test limitat, „de mică amploare", care urmărește să ofere titluri mai relevante pentru căutările utilizatorilor.

Compania susține că astfel de experimente sunt frecvente și face „zeci de mii de teste" pentru a îmbunătăți motorul de căutare.

Editorii spun însă că această schimbare este fără precedent și ridică probleme serioase.

„Este ca și cum o librărie ar rupe coperta unei cărți și ar schimba titlul", explică jurnaliștii.

Aceștia subliniază că titlul este esențial pentru înțelegerea corectă a unui articol și că modificarea lui poate duce la dezinformare.

Până acum, Google mai modifica titlurile doar în mod limitat - de exemplu, scurtându-le sau alegând între mai multe variante oferite de publicații.

Noua direcție este însă diferită:

titluri rescrise complet

posibilă schimbare de sens

lipsa transparenței pentru utilizatori

Schimbarea vine într-un moment în care presa se confruntă deja cu presiuni majore, iar încrederea în informații este tot mai fragilă.

Jurnaliștii avertizează că, dacă acest sistem va fi implementat la scară largă, redacțiile ar putea pierde controlul asupra modului în care propriile articole sunt prezentate publicului.

Dacă experimentul va deveni permanent, Google ar putea decide, în mod direct, cum sunt prezentate știrile în fața utilizatorilor - o schimbare care ar putea redefini complet modul în care funcționează presa online.