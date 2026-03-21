History Channel a făcut o descoperire tragică în Triunghiul Bermudelor. Experții au contactat NASA pentru confirmare VIDEO

Scafandrii căutau în Triunghiul Bermudelor avioane pierdute din cel de-Al Doilea Război Mondial când au găsit un artefact ciudat - și evident fabricat de om - îngropat în nisipul de pe fundul Oceanului Atlantic. History Channel a făcut o descoperire tragică - și a contactat NASA pentru confirmare. Experții au dat peste un material interesant, determinându-i să contacteze NASA pentru analize suplimentare.

Intrigile din jurul Triunghiului Bermudelor, o zonă oceanică vag definită între Florida, Puerto Rico și Bermuda, pot fi urmărite în mare parte până la un incident din 1945, cunoscut sub numele de „Zborul 19".

Pe 5 decembrie 1945, cinci bombardiere torpiloare TBM Avenger care transportau 14 oameni participau la o simulare de bombardament în Bahamas, un exercițiu de antrenament pentru studenții piloți. În a doua etapă a exercițiului, echipa s-a confruntat cu niște probleme neobișnuite. În mesajele radio interceptate de bază, se putea auzi un pilot cerând unui membru al echipajului o citire a busolei.

„Nu știu unde ne aflăm", se putea auzi răspunzând. „Trebuie să ne fi rătăcit după ultimul viraj." Locotenentul Charles Carroll Taylor din Marina SUA, un pilot experimentat care conducea zborul, a fost auzit ulterior confirmând probleme similare unui alt pilot.

„Am ambele busole stricate și încerc să găsesc Fort Lauderdale, Florida", a spus el în înregistrări. „Sunt deasupra uscatului, dar este stricat. Sunt sigur că sunt în Keys, dar nu știu cât de departe și nu știu cum să ajung la Fort Lauderdale."

Pilotul respectiv l-a îndemnat pe Taylor să folosească Soarele, plasându-l în babord, și linia de coastă pentru a se întoarce la Fort Lauderdale, dar, din motive necunoscute, sfatul a fost ignorat. „Dacă am zbura spre vest, am ajunge acasă", s-a auzit o voce spunând. „La naiba, dacă am zbura spre vest, am ajunge acasă."

Într-o comunicare, Taylor poate fi auzit spunând că, atunci când nivelul combustibilului primului avion scade sub 10 galoane, toate avioanele vor încerca o aterizare pe apă. Dar avioanele nu s-au mai întors și probabil s-au scufundat în ocean, fără a mai fi văzute niciodată. De atunci, alte incidente cu avioane și nave pierdute au fost atribuite „Triunghiului Bermudelor", iar acesta a devenit un mister popular.

În zilele noastre, există o scădere a interesului pentru Triunghiul Bermudelor, studiile constatând că nu există un mister real de rezolvat aici, deoarece zona nu înregistrează un număr semnificativ statistic de dispariții în comparație cu alte zone ale oceanului. Dar acest lucru nu va descuraja o organizație atât de dedicată precum History Channel - care în zilele noastre este cunoscută pentru unele dintre programele sale mai senzaționaliste - să investigheze, iar în acest caz ne bucurăm că au făcut-o.

În apele blestemate din Florida, căutând avioane din Al Doilea Război Mondial pe fundul oceanului Atlantic, când au observat o bucată mare de epavă parțial ascunsă de nisip în largul coastei. Privind obiectul, au descoperit că era în mod clar construit de om și acoperit cu plăci pătrate de 20 de centimetri (8 inci). În plus, scafandrii și-au putut da seama că nu provenea dintr-o aeronavă.

Știind că se aflau aproape de Florida, pe care NASA o folosește practic ca o rampă de lansare, History Channel a contactat agenția spațială americană pentru a-și cere părerea. În scurt timp, agenția a confirmat că resturile erau un artefact al navetei spațiale Challenger, care s-a spart tragic la 73 de secunde de la începutul zborului său în 1986, ucigând toți cei șapte astronauți aflați la bord. Dezastrul, conform investigațiilor, a fost rezultatul a două inele O defecte care au etanșat o îmbinare a uneia dintre rachetele propulsoare.

„Deși au trecut aproape 37 de ani de când șapte exploratori îndrăzneți și curajoși și-au pierdut viața la bordul Challenger, această tragedie va rămâne pentru totdeauna întipărită în memoria colectivă a țării noastre. Pentru milioane de oameni din întreaga lume, inclusiv pentru mine, 28 ianuarie 1986 încă pare ieri", a declarat administratorul NASA de atunci, Bill Nelson, într-un comunicat.

„Această descoperire ne oferă oportunitatea de a face o nouă pauză, de a comemora moștenirea celor șapte pionieri pe care i-am pierdut și de a reflecta asupra modului în care această tragedie ne-a schimbat. La NASA, valoarea fundamentală a siguranței este - și trebuie să rămână pentru totdeauna - prioritatea noastră principală, mai ales că misiunile noastre explorează mai mult din cosmos decât oricând."

O operațiune de salvare la scurt timp după dezastru, cea mai mare încercată vreodată, a recuperat 167 de bucăți ale navetei, cu o greutate totală de 118 tone, dar alte bucăți, precum cea descoperită mai sus, probabil zac încă pe fundul oceanului.