Incredibila stupiditate a Monicai Anisie: "Pentru scoala online, in casele fara curent electric, elevii pot urmari lectiile la televizor!"

Monica Anisie, ministrul Educatiei, sustine ca elevii care traiesc in case fara curent electric si care nu pot folosi din acest motiv tablete, pot urmari emisiunile de tele-scoala de la televizor.

Intrebata luni seara, la o emisiune a postului de televiziune Realitatea Plus, cum a rezolvat problema elevilor care nu beneficiaza de curent electric acasa si nu pot folosi tabletele, Monica Anisie a enumerat si varianta emisiunilor TV, printre solutii. "S-au luat si astfel de masuri inca din perioada in care am fost in situatia de urgenta. Cu totii am stat acasa si am desfasurat cursurile in sistem online. Acolo unde nu a existat aceasta posibilitate, unitatea de invatamant a asigurat materiale de lucru pentru copii in asa fel incat sa continue invatarea. Mai mult decat atat, Ministerul Educatiei a realizat in parteneriat cu televiziunea romana programul tele-scoala, prin care am continuat pregatirea elevilor pentru examenele nationale", a declarat Anisie.