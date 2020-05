Klaus Iohannis a anuntat ce e obligatoriu si ce e recomandare dupa 15 mai

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut marti, incepand de la ora 17:00, o noua declaratie de presa la Palatul Cotroceni, dupa sedinta la care a convocat mai multi reprezentanti ai Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19.

Principalele declaratii ale presedintelui:

- Din pacate, epidemia COVID-19 este inca intre noi. Nu este momentul sa ne relaxam prea mult. Ne apropiem foarte rapid de 1000 de victime.

- Se apropie data de 15 mai, cand se termina starea de urgenta si intram in starea de alerta. Foarte multi ne intreaba ce se schimba.

- As mentiona ce devine obligatoriu din 15 mai:

- Portul mastii, care acopera gura si nasul, cand ne gasim in spatii interioare (la magazin, sa cumparam alimente sau cu transportul in comun, cand intram in metrou etc).

- Pastrarea distantei obligatorii intre persoane de 1,5 m - doua brate.

- Igiena mainilor - trebuie sa ne spalam cat se poate de des.

Ce se redeschide:

- Se redeschide partial comertul. Se pot redeschide magazinele care au acces direct din strada.

- Se redeschid saloanele de ingrijire personala

- Se redeschid muzeele.

Recomandam redeschiderea parcurilor.

Se renunta:

- La declaratii in interiorul localitatilor. Sa nu exageram!

Ce ramane obligatoriu:

- E interzisa deplasarea in afara localitatii, cu exceptii enumerate in decizia CCSSU. De exemplu: cine merge la serviciu, pentru munci agricole, pentru sporturi individuale.

- Pentru deplasari in provincie, aveti nevoie de o declaratie scrisa.

Bisericile:

- Serviciile religioase cu credinciosi pot fi reluate in prima faza in curtea bisericilor, doar in aer liber. Vor purta masca si vor pastra obligatoriu distanta de 1,5 m. In a doua si a treia etapa, conditiile vor fi rediscutate.

- Vreau sa apreciez si sa le multumesc celor din prima linie. Astazi in mod special- felicitari asistentilor medicali, este ziua lor internationala.

Sportivii:

- Profesionistii isi pot relua cantonamentele, in conditii speciale. Competitiile nu vor incepe in aceasta prima etapa.

- Amatorii e posibil sa isi reia activitatea doar pentru sport individual, inclusiv daca se foloseste o baza sportiva, dar numai in aer liber.

- Ma adresez Parlamentului, care are in lucru legea privind starea de alerta. E nevoie urgenta de aceasta lege, solicit parlamentarilor sa decida cu maxima celeritate.

Va multumesc!