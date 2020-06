Ludovic Orban, despre pensii, alocatii si investitii: Trebuie sa intelegem ca suntem intr-o criza economica

Ludovic Orban, prezent duminica seara in studioul Romania TV, a declarat ca Guvernul a pregatit un plan "foarte mare de sustinere a economiei".

Planul care va fi lansat "in maxim 10 zile" cuprinde mai multe masuri, printre care acordarea companiilor a "41,5% din salariu brut al angajatului pe care il readuc in activitate din somaj tehnic", o "scheme de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile care nu sunt IMM-uri, regandirea schemei de ajutor de stat pentru investitii la firul ierbii" si un "intreg plan pentru IMM-uri".

"Resursele de la UE vor veni curand. Pana atunci avem 2,2 miliarde de euro pe care le vom aloca in granturi pentru investitii sau capital de lucru. Spre deosebire de alte tari, noi am limitat restrictiile. Nu am inchis economia. Noi am avut cam 1 milion si ceva de angajati in somaj tehnic din 5,6 milioane de angajati cu carte de munca.", declara Ludovic Orban.

De asemenea, premierul a vorbit despre un program european care va stimula angajatorii. "E posibil ca unui producator sa i se fi redus cererea la 60%. In mod normal ar trebui sa-i dea afara pe angajati. Ca sa nu-i dea afara, in perioada de criza functioneaza acest mecanism in care toti vin la munca, lucreaza 60% din timp, restul 40% nu vin la munca, dar li se plateste salariu integral prin acest sistem. Putem sa decontam si sa asiguram o garatie.",a adaugat Orban.

In urmatoarea perioada Guvernul Orban va mari pensile, dar nu se poate vorbi de o crestere cu 40%, asa cum s-a mentionat. "Majorarea cu 40% ar fi fost foarte greu de facut chiar si in consitia in care economic eram bine. Suntem intr-o criza economica. Se vede limpede ca o majorare cu 40% nu poate sa fie sustinuta financia pentru ca genereaza un dezechilibru grav. Procentul de majorare nu il voi prezenta public decat atunci cand vom avea finalizate prognozele si analizele care sa garateze ca va fi o crestere sustinuta", spune Ludovic Orban.

"Nu putem ajunge sa dam toti banii pe pensii, ajutoare sociale si sectorul public si sa nu dam banii pe investitii, inovare, cercetare, adica motoarele economice. Trebuie sa creasca salariu mediu pe economie si numarul de anagajati ca sa creasca pensile. Astea se intampla doar in perioade de crestere economica.", mai adauga premierul. Totusi, in ceea ce priveste impozitarea, Orban a declarat ca "se poate ridica plafonul pentru pensii" mai sus de 2.000 de lei, cat este in prezent.

"Eu cred ca principiul contributivitatii trebuie sa stea la baza pensilor.Sistemul de pensii trebuie sa fie gandit ca sa fie stabil si sustenabil.", adauga Orban. In ceea ce priveste pensile speciale, singurele pe care Ludovic Orban sunt "pensilior de serviciu pentru cadrele militare." Despre alocatii premierul a declarat: "Nu ne putem permite dublarea alocatilor." In ceea ce priveste situatia economica la moment actual, Orban sustine ca "avem cea mai mare rata a investilor publice din ultimii 10 ani, in conditiile in care am fost afectati de criza economica provocata de COVID-19. Cu 12% a crescut sectorul constructurilor, cea mai mare crestere din UE."