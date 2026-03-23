Lumea noastră este protejata de forțe misterioase: Sonda Voyager s-a lovit de un zid de plasmă cu temperatura de 90.000° la marginea sistemului solar

Așa cum, de pildă, Centura Van Allen protejează Terra impotriva radiatiilor solare care altfel ar duce la extin'ia vietii pe Pământ, tot asa si Sistemul Solar este protejat de o sferă de foc impotriva radiațiilor din exterior, dinspre restul galaxiei Calea Lactee. La marginea sistemului nostru solar, sonda Voyager 1 a NASA a descoperit un zid uriaș de plasmă, cu temperatura de 90.000 de grade, care protejează planeta noastră de radiațiile puternice ale galaxiei.

Pe măsură ce sonda Voyager 1 a NASA a trecut de heliopauză – limita exterioară a influenței Soarelui – a întâlnit un fenomen surprinzător: o regiune de plasmă intens încălzită, cu temperaturi cuprinse între 30.000 și 90.000 de grade Fahrenheit. Mai degrabă decât o barieră solidă, acest „zid” este o zonă de tranziție turbulentă în care vânturile solare se ciocnesc cu presiunea spațiului interstelar. Particulele provenite de la Soare încetinesc și se acumulează, comprimându-se într-un cuptor invizibil care marchează granița definitivă unde se termină vecinătatea noastră solară și începe cosmosul profund.

În ciuda acestor temperaturi extreme, regiunea prezintă un paradox științific. Deoarece plasma este incredibil de rară – mult mai goală decât orice vid realizabil pe Pământ – există prea puține particule pentru a transfera eficient căldura, ceea ce înseamnă că zona nu ar părea de fapt fierbinte pentru un observator uman. Dincolo de căldura sa, această graniță acționează ca un scut protector vital pentru viața de pe Pământ, deviind o porțiune semnificativă din radiația cosmică dăunătoare. Acum, la peste 15 miliarde de mile distanță, Voyager 1 continuă să transmită date de la această frontieră, dezvăluind că marginea sistemului nostru este mult mai violentă și complexă decât ne-am imaginat vreodată.

sursă: Stone, E. C., Cummings, A. C., McDonald, F. B., Heikkila, B. C., Lal, N., & Webber, W. R. Voyager 1 observă raze cosmice galactice de joasă energie într-o regiune lipsită de ioni heliosferici. Science.