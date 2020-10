Maghiarii din Transilvania sunt mai aproape de romani decat de unguri (studiu)

Maghiarii din Transilvania sunt mai aproape de romani decat de unguri, cel putin asa reiese dintr-o prima parte a unei cercetari realizate de Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.

Rezultatele arata ca nu exista diferente semnificative intre romani si maghiari in privinta valorile legate de familie, rolurile de gen si comportamentul religios. Frecventa cu care apare liberalismul in viata privata este redusa atat in comunitatea maghiarilor din Transilvania, cat si la nivelul populatiei totale a Romaniei, chiar si in comparatie cu statele din Europa de Est. Din cinci maghiari, unul (21%) crede ca "cuplurile de homosexuali sunt parinti la fel de buni ca alte cupluri", un procentaj mic in context european, dar aproape de doua ori mai mare decat valoarea masurata la nivelul Romaniei (12%). 9 % din populatia maghiara a Transilvaniei adopta atitudini liberale in viata privata, in timp ce 60% au valori conservatoare in acest domeniu. In ansamblu, 36% dintre maghiarii din Transilvania au un puternic sentiment de datorie familiala, iar 30% nu au. Sub acest aspect nu exista diferente substantiale fata de media din Romania.

In privinta atitudinii fata de rolurile de gen, maghiarii din Transilvania sunt divizati, la fel ca societatea romaneasca in ansamblul ei. Astfel 68% dintre respondenti cred ca femeia "poate sa se angajeze, dar ceea ce vor femeile cu adevarat e caminul si copiii". Un procent de 52% spun ca "asigurarea venitului e treaba barbatului, iar treaba femeii este sa aiba grija de gospodarie si familie". Insa, in sfera publica si in privinta pietei fortei de munca, atitudinea pozitiva fata de egalitatea de gen are un usor avantaj. Astfel, 44% dintre respondenti cred ca barbatii sunt lideri politici mai competenti decat femeile si 42% ca sunt manageri mai buni. Discriminarea femeilor pe piata fortei de munca este considerata inadmisibila de jumatate dintre respondentii maghiari si acceptabila de o treime. Ponderea din urma se afla sub media din Romania (43%).

Unul dintre rezultatele esentiale este ca in domeniul valorilor referitoare la familie nu exista diferente substantiale intre majoritate si minoritate. In aceasta privinta, maghiarii din Transilvania seamana mai mult cu societatea romaneasca decat cu cea din Ungaria. Romania se afla intr-o situatie particulara in aceasta privinta fiind cea mai religioasa tara din Europa, conform tuturor indicatorilor urmariti. Aici gasim cea mai mare pondere a persoanelor care sunt afiliate religios (97%), merg regulat la biserica (31%), se roaga regulat (81%), se considera religiosi (85%), cred in Dumnezeu (97%) si cred in Inviere (69%).

Datele arata ca religiozitatea maghiarilor este asemanatoare cu cea a romanilor, in sensul ca este mult mai pronuntata in comparatie cu alte state europene, desi maghiarii, in majoritatea lor covarsitoare, nu sunt ortodocsi. Astfel, datele anchetei arata ca 99% dintre maghiarii transilvaneni sunt afiliati religios, 34% merg la biserica, 83% se roaga in mod regulat, 89% se considera religiosi. Intensitatea crescuta a activitatii religioase apare si la alte minoritati, care apartin unor culte diferite de cel majoritar.