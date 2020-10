Managerul de la "Victor Babeş": "Noaptea vin pacienţi care aşteaptă pe scaun, cu oxigenul la nas, până dimineaţa, când facem externări"

La Spitalele Victor Babeş şi Matei Balş din Capitală locurile destinate pacienţilor cu COVID se epuizează rapid, iar în secțiile de ATI a fost atinsă capacitatea maximă. Emilian Imbri, managerul spitalului Victor Babeș spune că sunt pacienți care așteaptă la camera de gardă a spitalului pe scaun, cu "oxigenul la nas".

"Cele 6 paturi disponibile pentru tratamentul pacienţilor de terapie intensivă sunt toate ocupate, 6 din 6, iar pe paturile de îngrijire pacienţi cu simptome care au nevoie de îngrijire pe clinic, cele 40 plus 3 locuri sunt pline, deci inclusiv pe cele de suspecţi le avem pline", a declarat Cristian Banu, managerul Spitalului Witting din Capitală. În plus, spitalul va avea nevoie în curând de personal în plus, deoarece cel puțin trei asistente vor să se pensioneze cât mai repede. "Deja persoanele tinere, mă uit la medicii de terapie intensivă care sunt medici specialişti, sunt medici rezidenţi, sunt în floarea vârstei, 25, 30 de ani, coboară dimineaţa la ora 8 după gardă, spun că au avut o gardă foarte grea", a adăugat Cristian Banu.

Și la Spitalul Victor Babeş din Capitală locurile se epuizează rapid, iar oamenii au de aşteptat ore până să poată intra în secţii. "Se umple locul de aşteptare pentru pacienţii care vin la consultaţie, este plin de oameni care aşteaptă, sunt supăraţi, sunt nervoşi, vin şi ziua, vin şi noaptea, noaptea sunt aduşi cu salvările. Ce nu internăm sunt trimişi acasă, da, să se izoleze, să aştepte cele 14 zile liniştiţi fără nicio problemă, să ţină legătura cu medicul de familie şi în cazul în care apar simptome sună la salvare şi sunt aduşi la spital. Noaptea vin pacienţi care aşteaptă în camera de gardă, pe scaun, cu oxigenul la nas până dimineaţa, când facem externări", a declarat dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeş din Capitală.