Medicii italieni confirma legatura dintre COVID-19 si o boala inflamatorie grava la copii

Medicii din Italia au raportat primele dovezi clare ale unei legaturi intre COVID-19 si o afectiune inflamatorie rara, dar grava, din cauza careia mai multi copii au ajuns la Terapie Intensiva. Este vorba despre boala Kawasaki.

Afectiunea misterioasa a aparut luna trecuta, cand sefii Serviciului de Sanatate Publica (National Health Service, NHS) au emis o alerta catre medici, dupa ce mai multi copii s-au internat cu "un mix intre socul toxic si simptome observate la boala Kawasaki". Marti, medicii de la spitalul de copii Evelina din Londra au anuntat moartea unui baiat de 14 ani, primul deces provocat de aceasta afectiune in Marea Britanie.

Acum, in aceasta tara, intre 75 si 100 de copii primesc tratament pentru boala. Simptomele tipice includ febra, eruptii cutanate, ochi rosii, buze crapate si dureri abdominale. Anterior, medicii doar banuiau ca noul coronavirus a jucat un rol in aceasta afectiune prin declansarea unei reactii imune excesive la copii, dar nu a existat nicio dovada ca cele doua au vreo legatura. Acum, dovezile vin de la medicii din Bergamo, epicentrul epidemiei COVID-19 din Italia, arata The Guardian.

Documente medicale de la spitalul Papa Giovanni XXIII arata ca, de cand coronavirusul a ajuns la Bergamo, cazurile de boala Kawasaki au crescut la aproximativ 10 pe luna, comparativ cu unul la fiecare trei luni in ultimii cinci ani. Din 10 copii tratati pentru aceasta boala, in perioada februarie-aprilie, opt au testat pozitiv la testul pe baza de anticorpi pentru coronavirus. Cele doua cazuri negative ar putea avea rezultate false de fapt, considera medicii.

"Studiul nostru ofera primele dovezi clare ale unei legaturi intre infectia cu Sars-CoV-2 si aceasta afectiune inflamatorie si speram ca va ajuta medicii din intreaga lume", a spus dr. Lorenzo D'Antiga. "Nu am nicio indoiala ca boala Kawasaki la acesti pacienti este cauzata de Sars-CoV-2", a punctat el. Cadrele medicale atrag atentia ca aceasta legatura intre cele doua boli trebuie luata in considerare atunci cand tarile se pregatesc de relaxarea masurilor.

Ei subliniaza insa ca boala este foarte rara, afectand nu mai mult de unul din 1.000 de copii expusi la virus, insa o parte dintre acestia necesita terapie intensiva. "In experienta noastra, doar o proportie foarte mica de copii infectati cu Sars-CoV-2 dezvolta simptome ale bolii Kawasaki. Cu toate acestea, este important sa intelegem consecintele virusului la copii, mai ales ca tarile din intreaga lume fac planuri de relaxare a masurilor de restrictie", a spus la randul sau pediatrul Annalisa Gervasoni.

Boala Kawasaki afecteaza mai mult copiii sub 5 ani, insa cresterea numarului de cazuri din ultima perioada indica o forma a bolii care afecteaza mai mult copiii mai mari, fiind declansata in special de coronavirus. De cand au fost semnalate primele cazuri in Marea Britanie, alte zeci au aparut in SUA, Franta, Spania, Italia si Elvetia.