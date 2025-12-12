Metoda prin care românii sunt păcăliți de AI să plătească mai mult atunci când cumpără pe internet
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Comerțul pe internet trece printr-o transformare majoră, odată cu implementarea tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială (AI), menite să maximizeze profitul.
Noile tehnologii utilizează așa-numitele prețuri dinamice, stabilite în timp real de un algoritm care combină datele de consum și istoricul de navigare pentru fiecare profil de utilizator. Astfel, doi oameni care accesează același produs în același timp pot vedea prețuri diferite, ajustate de algoritm pe baza estimărilor legate de cât ar fi dispuși să plătească.
Mecanismul a primit denumirea de surveillance pricing și amenință să trimită în istorie vremurile în care un produs avea același tarif pentru toți. Fenomenul este deja utilizat în transportul urban de tip ride-sharing și în industria aviatică și începe să se extindă și în comerțul de larg consum.
"Cea mai mare schimbare adusă de 'surveillance pricing' este aceea că dacă accesați același site de retail, persoana de lângă dumneavoastră ar putea să vadă alte prețuri decât cele pe care le vedeți dumneavoastră", explică Cristopher Flathmann, expert în marketing AI.
Sistemul se bazează pe cantitatea uriașă de date colectate despre comportamentul individual al consumatorilor, iar modul în care aceste informații sunt utilizate rămâne în cele mai multe cazuri invizibil pentru client. Algoritmul rulează mii de scenarii instantaneu, ajustând oferta în funcție de probabilitatea de cumpărare, conform Antena 3.
De exemplu, dacă un client a căutat de mai multe ori același produs, algoritmul presupune că există un interes ridicat și poate crește prețul. În schimb, un nou vizitator poate primi o reducere temporară pentru a-l determina să cumpere.
Oamenii sunt evaluați în timp real în timp ce fac shopping online
"Acest lucru este mult mai frecvent în cazul produselor și serviciilor unde prețurile sunt deja dinamice, de pildă în ride-sharing sau în transporturile aeriene. Te aștepți ca o companie aviatică să modifice prețurile de la o zi la alta, după cum te aștepți ca Uber să modifice zilnic tarifele, ba chiar de la oră la oră.
Așa că, dacă deja te aștepți la prețuri care se schimbă rapid, iar sistemul implementează mecanismul de surveillance pricing, tu, cumpărător, nu vei putea distinge clar când se întâmplă asta (schimbarea de preț, n.r.)", avertizează expertul citat.
Concluzia este că majoritatea utilizatorilor nu știu că sunt evaluați în timp real în timp ce fac cumpărături online și nici că prețurile afișate nu sunt aceleași pentru toată lumea.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Final de an de coșmar pentru România: Prețurile efectiv au bubuit, iar inflația se menține la cote înalte
Rata anuala a inflatiei a stagnat la 9,8% in luna noiembrie a acestui an, in conditiile in care serviciile s-au scumpit ...
-
Soțul unei foste Miss e acuzat că și-a ucis și tranșat soția într-un mod odios. Detalii din anchetă
Soțul unei foste finaliste la Miss Elveția a fost acuzat de uciderea acesteia, dupa o crima macabra care a șocat intreag ...
-
Judecătorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară, după documentarul Recorder: Acuză o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspectiei Judiciare pentru efectuare ...
-
Avertisment medical major: grupa ta de sânge îți poate crește riscul de AVC. Cine intră în zona de pericol
Un studiu recent evidențiaza o conexiune intre grupa de sange și riscul de accident vascular cerebral, aratand ca anumit ...
-
El este principalul suspect în uciderea lui Charlie Kirk: A apărut pentru prima oară în instanță
Suspectul in cazul uciderii lui Charlie Kirk apare in instanța, in timp ce judecatorul decide asupra accesului media și ...
-
Tratament revoluționar pentru diabet: O chinezoaică de 25 de ani este prima pacientă din lume care a obținut independența față de injecțiile cu insulină
În urma unui tratament revoluționar dezvoltat de cercetatorii chinezi, o femeie de 25 de ani care avea diabet de t ...
-
Jocuri care dezvoltă imaginația și colaborarea la 4-5 ani
La varsta de 4-5 ani, copiii se afla intr-o perioada cruciala de dezvoltare cognitiva și sociala. Jocurile care stimulea ...
-
Imprimante portabile: cum îți simplifică activitatea zilnică
Într-o lume in care mobilitatea este esențiala, imprimantele portabile au devenit un instrument indispensabil pent ...
-
Oamenii descoperă abia acum că Pământul are o coadă care se întinde pe cel puțin 2 milioane de kilometri
Poate cele mai faimoase cozi cosmice sunt cozile cometelor. Acestea sunt fluxuri de gaz și praf care zboara in spatele u ...
-
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în controverse: cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Avea lovituri la cap și în zona ochilor
O serie de controverse au aparut dupa moartea Rodicai Stanoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tanar ar fi externat-o din spita ...
-
Sarcofagul lui Mircea cel Bătrân a fost redeschis după un secol: Este cel original și bine conservat
Sarcofagul lui Mircea cel Batran de la Manastirea Cozia a fost redeschis dupa aproape o suta de ani. „Este cel ori ...
-
Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5"
Administrația președintelui american Donald Trump ar fi discutat ideea formarii unui nou organism al marilor puteri, Cor ...
-
China a efectuat zborul inaugural al primei sale aeronave portadrone fără echipaj
China a finalizat joi zborul inaugural al „Jiutian", prima aeronava portadrone cu o lungime de 16,35 metri si o la ...
-
Când e cea mai ieftină zi să rezervi bilete de avion - nu e marți, cum credeai. Ce arată cele mai recente date ale experților
Cea mai ieftina zi pentru a rezerva un zbor nu mai este marți. Ani de zile, calatorilor li s-a sugerat sa fie atenți la ...
-
Experimentul electric s-a dus naibii: Motoarele pe benzină şi motorină revin în preferinţele cumpărătorilor la nivel mondial
Masinile cu motoare cu ardere interna revin in centrul atentiei cumparatorilor la nivel global, pe fondul inversarilor d ...
-
In ce să băgăm banii? Riscurile la care se supun cei care investesc în imobiliare: diversificarea, arma care te apără de pierderi mari
Proprietațile imobiliare continua sa fie o categorie de active de prim rang pentru investitori. Deși promit randamente s ...
-
Un animal misterios a fost văzut în pădurile României: autoritățile încearcă să găsească o explicație
Un exemplar de Alces alces a fost surprins pe camera in județul Hunedoara, iar Rewilding Romania considera aceasta apari ...
-
Koveși descinde în Imperiul lui Țiriac: EPPO face legătura cu dosarul în care Ilie Bolojan a fost dat pe mâna justiției de Pâslaru
Procurorii coordonați de Laura Codruța Kovesi fac cercetari in cazul microbuzelor școlare cumparate la supra preț. Aceșt ...
-
Ialta 2: Planurile lui Trump după finalul războiului din Ucraina: se împart zone de influență
Planul președintelui american, Donald Trump, pentru pace in Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor de ene ...
-
Manevra "Porsche": Sute de bolizi din Rusia s-au blocat dintr-o dată ca la o singură comandă
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o data din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate b ...
-
O descoperire care schimbă perspectiva asupra creierului. Cercetătorii identifică o structură necunoscută
O echipa de biologi americani a identificat o zona interna a hipocampului care nu fusese observata pana acum, o structur ...
-
Oamenii de știință explorează ideea că universul nostru observabil ar putea fi doar o bulă cuantică într-o realitate mult mai vastă
Conform unei teorii de data recenta, in Univers ar putea exista nenumarate alte bule precum a noastra (spațiul observabi ...
-
Un adevăr incomod pentru lumea occidentală: corpul, mintea și chiar alimentația noastră nu sunt ceea ce par la prima vedere
Acest eveniment a avut loc chiar la sfarșitul secolului XX. În 1999, un om de știința japonez curajos a indraznit ...
-
România activează controlul biometric obligatoriu pentru toți cetățenii din afara UE. În ce constă
Un nou capitol in securizarea frontierei externe a Uniunii Europene a inceput miercuri, 10 decembrie, odata ce Sistemul ...
-
Spionaj Made in China. Un gadget ieftin și destul de folosit ascundea un microfon secret și trimitea automat date personale
Un accesoriu tehnic aparent inofensiv, creat pentru administrarea de la distanța a calculatoarelor, s-a transformat intr ...
-
Premieră mondială - Milioane de copii sub 16 ani, interziști pe rețelele de socializare online începând de azi
Copiii din toata Australia s-au trezit, miercuri, fara acces la conturile lor de social media, in urma unei interdictii ...
-
ANAF pregătește „trupa specială" de investigație: cum va fi vânată evaziunea din piața cripto
ANAF analizeaza inființarea unei structuri dedicate verificarii veniturilor obținute din tranzacții cu criptomonede, au ...
-
Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul
Platforma X a lui Elon Musk a fost amendata de catre UE cu 120 de milioane de euro pentru "incalcarea DSA". În rep ...
-
De ce precizia contează în implantologia modernă
Implantologia dentara a evoluat semnificativ, transformandu-se dintr-o procedura de nișa intr-o soluție larg acceptata p ...
-
Din 2026, se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul
Din 2026 se schimba modalitatea de calcul care stabilește vechimea in munca, dat fiind ca angajatorii raporteaza numarul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu