Metoda prin care românii sunt păcăliți de AI să plătească mai mult atunci când cumpără pe internet

Comerțul pe internet trece printr-o transformare majoră, odată cu implementarea tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială (AI), menite să maximizeze profitul.

Noile tehnologii utilizează așa-numitele prețuri dinamice, stabilite în timp real de un algoritm care combină datele de consum și istoricul de navigare pentru fiecare profil de utilizator. Astfel, doi oameni care accesează același produs în același timp pot vedea prețuri diferite, ajustate de algoritm pe baza estimărilor legate de cât ar fi dispuși să plătească.

Mecanismul a primit denumirea de surveillance pricing și amenință să trimită în istorie vremurile în care un produs avea același tarif pentru toți. Fenomenul este deja utilizat în transportul urban de tip ride-sharing și în industria aviatică și începe să se extindă și în comerțul de larg consum.

"Cea mai mare schimbare adusă de 'surveillance pricing' este aceea că dacă accesați același site de retail, persoana de lângă dumneavoastră ar putea să vadă alte prețuri decât cele pe care le vedeți dumneavoastră", explică Cristopher Flathmann, expert în marketing AI.

Sistemul se bazează pe cantitatea uriașă de date colectate despre comportamentul individual al consumatorilor, iar modul în care aceste informații sunt utilizate rămâne în cele mai multe cazuri invizibil pentru client. Algoritmul rulează mii de scenarii instantaneu, ajustând oferta în funcție de probabilitatea de cumpărare, conform Antena 3.

De exemplu, dacă un client a căutat de mai multe ori același produs, algoritmul presupune că există un interes ridicat și poate crește prețul. În schimb, un nou vizitator poate primi o reducere temporară pentru a-l determina să cumpere.

Oamenii sunt evaluați în timp real în timp ce fac shopping online

"Acest lucru este mult mai frecvent în cazul produselor și serviciilor unde prețurile sunt deja dinamice, de pildă în ride-sharing sau în transporturile aeriene. Te aștepți ca o companie aviatică să modifice prețurile de la o zi la alta, după cum te aștepți ca Uber să modifice zilnic tarifele, ba chiar de la oră la oră.

Așa că, dacă deja te aștepți la prețuri care se schimbă rapid, iar sistemul implementează mecanismul de surveillance pricing, tu, cumpărător, nu vei putea distinge clar când se întâmplă asta (schimbarea de preț, n.r.)", avertizează expertul citat.

Concluzia este că majoritatea utilizatorilor nu știu că sunt evaluați în timp real în timp ce fac cumpărături online și nici că prețurile afișate nu sunt aceleași pentru toată lumea.