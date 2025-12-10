O descoperire care schimbă perspectiva asupra creierului. Cercetătorii identifică o structură necunoscută

O echipă de biologi americani a identificat o zonă internă a hipocampului care nu fusese observată până acum, o structură alcătuită din patru straturi distincte de neuroni. Descoperirea redefinește modul în care cercetătorii privesc memoria, orientarea în spațiu și vulnerabilitatea creierului la bolile neurodegenerative.

Regiunea analizată, CA1, este un nod esențial în circuitul memoriei, responsabil pentru consolidarea amintirilor și navigația spațială. Studiul publicat în Nature Communications arată că această zonă nu este omogenă, așa cum se credea, ci este împărțită în patru benzi subțiri, continue, fiecare formată dintr-un grup de neuroni cu o identitate moleculară proprie.

Folosind tehnica RNAscope și microscopie de înaltă rezoluție, cercetătorii au cartografiat expresia genelor la nivel de celulă individuală. În total, au analizat peste cincizeci de mii de neuroni piramidali și au înregistrat mai mult de trei sute de mii de molecule ARN. Rezultatul este un atlas detaliat al tipurilor celulare din CA1, cu granițe clare între straturile care compun această regiune.

Privite în trei dimensiuni, cele patru straturi se desfășoară de-a lungul hipocampului precum niște foi ondulate, schimbându-și grosimea și forma în funcție de poziție. Autorii studiului explică faptul că această distribuție celulară ar putea clarifica de ce anumite zone ale CA1 sunt implicate în funcții diferite sau reacționează diferit la stimuli.

Michael S. Bienkowski, coordonatorul cercetării, spune că fiecare strat este definit de un set de gene activat în mod particular, o semnătură moleculară care face ca fiecare bandă să funcționeze ca un subcircuit independent. Această organizare ar putea explica de ce unele grupuri de neuroni sunt mult mai vulnerabile în afecțiuni precum Alzheimer sau epilepsie, unde CA1 este una dintre primele regiuni afectate.