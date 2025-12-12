Avertisment medical major: grupa ta de sânge îți poate crește riscul de AVC. Cine intră în zona de pericol

Un studiu recent evidențiază o conexiune între grupa de sânge și riscul de accident vascular cerebral, arătând că anumite variante ale grupei A pot crește probabilitatea unui AVC înainte de vârsta de 60 de ani.

Concluziile aduc în prim-plan modul în care particularitățile genetice pot influența evoluția stării de sănătate, informează Science Alert. Cercetătorii au analizat date provenite din 48 de studii genetice, care au inclus aproximativ 17.000 de pacienți ce au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane sănătoase, cu vârste între 18 și 59 de ani. Rezultatele au arătat o legătură clară între gena responsabilă pentru subgrupa A1 și riscul de AVC cu debut timpuriu.

O analiză genetică la scară largă a identificat două zone din genom asociate puternic cu un risc mai mare de AVC timpuriu. Una dintre acestea corespundea exact cu regiunea genetică care determină grupa sanguină. Cercetătorii au observat că persoanele ale căror gene codificau o variantă a grupei A aveau un risc cu 16% mai mare de a suferi un AVC înainte de 60 de ani, comparativ cu persoanele cu alte grupe sanguine.

În schimb, pentru cei cu o genă pentru grupa O1, riscul era mai mic cu 12%. Totuși, specialiștii subliniază că riscul suplimentar observat la grupa A este mic și nu justifică teste medicale suplimentare sau măsuri speciale de monitorizare. Analiza a inclus aproximativ 9.300 de pacienți peste 60 de ani care au avut un AVC și 25.000 de persoane sănătoase din aceeași categorie de vârstă.

Cercetătorii au descoperit că riscul crescut asociat cu grupa A nu mai era semnificativ în cazul AVC-urilor care apar după 60 de ani. Asta sugerează că mecanismele care declanșează un AVC timpuriu pot fi diferite de cele implicate în AVC-urile apărute la vârste înaintate. Studiul a mai arătat că persoanele cu grupa B aveau un risc cu aproximativ 11% mai mare de AVC, indiferent de vârstă, comparativ cu persoanele care nu au suferit un AVC.

De asemenea, secvențele genetice care determină grupele A și B au fost legate de un risc ușor crescut de tromboză venoasă (formarea cheagurilor în vene). Specialiștii spun că sunt necesare studii suplimentare, pe grupuri mai diverse, pentru a înțelege pe deplin importanța acestor rezultate. Chiar dacă rezultatele pot părea alarmante, experții subliniază că grupa sanguină este doar un factor mic de risc, iar stilul de viață, tensiunea arterială, fumatul și alimentația rămân principalii factori care influențează cu adevărat riscul de AVC.