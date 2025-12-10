Premieră mondială - Milioane de copii sub 16 ani, interziști pe rețelele de socializare online începând de azi
Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Copiii din toată Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicţii fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi care creează dependenţă, de prădătorii online şi de agresorii digitali.
Nicio altă naţiune nu a luat măsuri atât de drastice, iar punerea în aplicare a noii legi stricte este urmărită cu atenţie de legislatorii din întreaga lume.
Cele 10 platforme interzise - Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch şi X - spun că vor respecta interdicţia, folosind tehnologia de verificare a vârstei pentru a identifica persoanele sub 16 ani şi a le suspenda conturile, dar nu cred că acest lucru va spori siguranţa copiilor.
Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că este o "zi mândră" pentru Australia.
"Aceasta este ziua în care familiile australiene recâştigă puterea de la aceste mari companii de tehnologie. Ele afirmă dreptul copiilor de a fi copii şi al părinţilor de a avea mai multă linişte sufletească", a declarat Albanese, miercuri, pentru postul public de televiziune ABC.
El a recunoscut însă că "nu va fi simplu".
Conform legii, platformele trebuie să demonstreze că au luat "măsuri rezonabile" pentru a dezactiva conturile utilizate de persoanele sub 16 ani şi pentru a împiedica deschiderea de conturi noi, pentru a evita amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani).
Se aşteaptă ca unii copii - şi părinţii lor - să încalce interdicţia, dar nu există consecinţe pentru niciuna dintre părţi.
Conturile utilizatorilor Snapchat vor fi suspendate timp de trei ani sau până când aceştia vor împlini 16 ani.
Conturile YouTube vor fi deconectate automat pe 10 decembrie. Canalele lor nu vor mai fi vizibile, însă datele lor vor fi salvate, astfel încât să îşi poată reactiva conturile când vor împlini 16 ani. Copiii vor putea în continuare să vizioneze YouTube fără a se conecta.
TikTok afirmă că toate conturile utilizate de persoanele sub 16 ani vor fi dezactivate pe 10 decembrie. Compania susţine că nu contează ce adresă de e-mail este utilizată sau al cui nume figurează pe cont - tehnologia sa de verificare a vârstei va determina cine îl utilizează. Conţinutul postat anterior de utilizatorii tineri nu va mai putea fi vizualizat. Platforma încurajează, de asemenea, părinţii care cred că copiii lor ar fi minţit în privinţa vârstei atunci când şi-au deschis conturile să îi raporteze.
Twitch afirmă că, începând cu 10 decembrie, niciun minor sub 16 ani din Australia nu va mai avea voie să creeze conturi noi pe site-ul de streaming live popular printre jucătorii de jocuri video, dar conturile actuale deţinute de minori sub 16 ani nu vor fi dezactivate până pe 9 ianuarie. Compania nu a răspuns la solicitarea de a explica întârzierea.
Meta a început să elimine conturile aparţinând adolescenţilor sub 16 ani de pe Instagram, Facebook şi Threads pe 4 decembrie. Utilizatorii au fost invitaţi să îşi descarce conţinutul, care va rămâne disponibil în cazul în care vor dori să îşi reactiveze contul când vor împlini 16 ani.
Reddit a declarat că va suspenda conturile utilizatorilor sub 16 ani şi va împiedica deschiderea unor conturi noi.
X nu a răspuns la întrebările privind modul în care va respecta interdicţia, dar se opune vehement legislaţiei, considerând-o o încălcare a libertăţii de exprimare.
Kick, un serviciu de streaming live similar cu Twitch, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.
Alături de lista site-urilor interzise se află o listă de platforme care nu sunt considerate parte a interdicţiei - deocamdată. Acestea sunt Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam şi Steam Chat, WhatsApp şi YouTube Kids.
Decizia de a omite Roblox a fost considerată de mulţi australieni o alegere nedumeritoare, având în vedere rapoartele recente care susţin că copiii au fost vizaţi de prădători adulţi în cadrul jocurilor sale.
Comisarul pentru siguranţa electronică, Julie Inman Grant, a declarat că discuţiile cu Roblox au început în iunie şi că s-a convenit introducerea unor noi controale, care vor fi implementate luna aceasta în Australia, Noua Zeelandă şi Ţările de Jos, iar în ianuarie în alte ţări.
Utilizatorii vor trebui să îşi verifice vârsta pentru a activa funcţiile de chat şi vor putea discuta doar cu persoane de vârstă similară.
Platformele interzise aveau deja o idee clară despre cine le folosea serviciile, pe baza datei de naştere introdusă de utilizatori la deschiderea contului, dar noua lege le impune să verifice în mod activ vârsta acestora.
Acest lucru a stârnit obiecţii din partea unor utilizatori adulţi, care sunt îngrijoraţi că li se va cere să-şi verifice vârsta. Testul tehnologic de verificare a vârstei, efectuat la începutul acestui an, a convins guvernul că verificarea vârstei poate fi făcută fără a compromite confidenţialitatea.
Platformele verifică vârsta prin selfie-uri video live, adrese de e-mail sau documente oficiale. Potrivit Yoti, o companie de verificare a vârstei care are printre clienţi şi Meta, majoritatea utilizatorilor aleg un selfie video care foloseşte date faciale pentru a estima vârsta.
Unii caută platforme alternative care oferă servicii similare şi care nu sunt interzise.
Yope, o platformă de partajare a fotografiilor, a declarat că a atras 100.000 de noi utilizatori australieni prin recomandări verbale, pe măsură ce interdicţia iminentă se apropia. Lemon8, o platformă similară TikTok, deţinută tot de ByteDance, a fost promovată şi ea în rândul adolescenţilor ca alternativă.
Ambele platforme au fost avertizate de comisarul eSafety. Lemon8 afirmă că va respecta noile legi australiene, în timp ce Yope a declarat pentru CNN că interdicţia nu se aplică în cazul său, deoarece nu permite trimiterea de mesaje către persoane necunoscute.
Comisarul eSafety afirmă că lista site-urilor interzise este în continuă evoluţie şi că pot fi adăugate noi site-uri pe măsură ce acestea câştigă popularitate sau oferă servicii noi.
Natura fluidă a listei şi stimulentul pentru alţi operatori de a satisface milioane de adolescenţi care caută alternative au stârnit critici potrivit cărora guvernul a creat un joc de "whack-a-mole" pe care probabil nu îl va câştiga niciodată.
Consilierii pentru tineret şi grupurile de sprijin sunt îngrijoraţi că minorii care se bazează pe reţelele sociale pentru incluziune vor ajunge în spaţii digitale nereglementate, unde există şi mai puţine măsuri de protecţie şi urmăresc cu atenţie unde se îndreaptă aceştia.
O parte din motivaţia interdicţiei a fost aceea de a-i determina pe copii să petreacă mai puţin timp online şi să se implice mai mult în lumea reală, iar acest lucru este ceva ce oficialii intenţionează să măsoare.
"Vom analiza totul, de la faptul dacă copiii dorm mai mult, dacă interacţionează mai mult, dacă iau mai puţine antidepresive, dacă citesc mai multe cărţi, dacă ies afară să facă sport", a declarat săptămâna trecută comisarul pentru siguranţă electronică, Inman Grant, la Sydney Dialogue.
Dar ea a spus că vor monitoriza şi consecinţele neintenţionate.
"Se îndreaptă către zone mai întunecate ale internetului şi care este rezultatul?", a adăugat.
Şase experţi de la Laboratorul de Social Media al Universităţii Stanford vor colabora cu comisarul pentru siguranţa electronică pentru a colecta datele, iar întregul proces va fi revizuit de un grup consultativ academic independent format din 11 academicieni din Statele Unite, Regatul Unit şi Australia.
Universitatea Stanford a declarat că abordarea, metodele şi concluziile sale vor fi publicate pentru a fi analizate de cercetători, public şi factorii de decizie din întreaga lume.
"Sperăm că dovezile generate vor putea sprijini şi informa în mod direct procesul decizional al altor ţări care încearcă să promoveze siguranţa online a copiilor în jurisdicţiile lor", a declarat universitatea într-un comunicat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Spionaj Made in China. Un gadget ieftin și destul de folosit ascundea un microfon secret și trimitea automat date personale
Un accesoriu tehnic aparent inofensiv, creat pentru administrarea de la distanța a calculatoarelor, s-a transformat intr ...
-
ANAF pregătește „trupa specială" de investigație: cum va fi vânată evaziunea din piața cripto
ANAF analizeaza inființarea unei structuri dedicate verificarii veniturilor obținute din tranzacții cu criptomonede, au ...
-
Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul
Platforma X a lui Elon Musk a fost amendata de catre UE cu 120 de milioane de euro pentru "incalcarea DSA". În rep ...
-
De ce precizia contează în implantologia modernă
Implantologia dentara a evoluat semnificativ, transformandu-se dintr-o procedura de nișa intr-o soluție larg acceptata p ...
-
Din 2026, se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul
Din 2026 se schimba modalitatea de calcul care stabilește vechimea in munca, dat fiind ca angajatorii raporteaza numarul ...
-
Investiție americană majoră. România va prelucra pământuri rare pentru tehnologiile de apărare și spațiale occidentale
Romania se pregatește sa devina jucator strategic pe piața pamanturilor rare, printr-o fabrica dezvoltata de Nuclearelec ...
-
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit. Zona era închisă din cauza pericolului extrem
Patru persoane, printre care doi romani, au murit și una este disparuta dupa ce un val puternic a lovit duminica piscina ...
-
De la gura copiilor, de la Educație și Sănătate, România trebuie să doneze Ucrainei 4,4 miliarde euro pentru noi arme, deficitul bugetar și o datorie către G7
Comisia Europeana se așteapta ca cele mai mari economii ale UE - Germania, Franța și Italia - sa iși asume rolul princip ...
-
Scrisorile lui Vlad Țepeș: Marele "Dracula" era de fapt vegetarian - Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa
Un studiu publicat in vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, in urma analizei chimice a scrisorilo ...
-
Google sub investigația Comisiei Europene pentru modul în care folosește inteligența artificială în detrimentul siturilor de presă
Comisia Europeana a lansat marti o investigatie antitrust privind utilizarea de catre Google a continutului online pentr ...
-
Axa București-Berlin și competiția pentru România - analiză Deutsche Welle
Romania și Germania și-au dezvoltat legaturile strategice in ultimul an ca efect al avansului Rusiei in Ucraina, arata o ...
-
Dezvăluiri de ultimă oră. Ucrainenii acuză: Cum ar încerca SUA să pună punct războiului
Administrația Trump ar incerca sa-l convinga pe Volodimir Zelenski sa accepte concesiile teritoriale propuse de Moscova, ...
-
Descoperire uluitoare în deșert: O navă vechie de 500 de ani, plină cu aur, fildeş și secrete ale unui imperiu pierdut
În indepartata Sperrgebiet din Namibia - un nume care se traduce din germana prin „zona interzisa" - minerii ...
-
Cutremur de 7,6 grade pe Richter în nordul Japoniei legat de o mega-explozie solară
Agentia Meteorologica Japoneza (JMA) a avertizat locuitorii ca seismul cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter car ...
-
Cerul nocturn se schimbă radical: până când vom mai putea vedea stelele adevărate
Noaptea și cerul sau plin de stele ar putea sa fie istorie pana la finalul deceniului viitor, potrivit unei analize rece ...
-
O mega-furtună solară se îndreaptă spre Terra cu o forță devastatoare. Posibile cutremure de mare magnitudine
Ceea ce se indreapta spre Pamant in acest moment nu este doar o singura furtuna solara... sunt mai multe care se suprapu ...
-
E-vrajitoarele din România și puterea ocultă: Au cucerit internetul și au clienți în întreaga lume într-un imperiu al magiei
Un reportaj amplu publicat de revista Geo pe 7 decembrie a readus Romania in centrul atenției europene, dar nu pentru mo ...
-
Șeful JP Morgan dă semnalul că se rupe cordonul ombilical bancar: "Europa are o problemă reală, un continent slab reprezintă un risc economic serios pentru SUA"
Directorul general al JPMorgan Chase, James Dimon, a declarat ca Europa are o „problema reala" și ca un continent ...
-
UE pregătește un fond uriaș pentru Ucraina: cât va plăti România în noul mega-pachet de împrumut
UE pregatește garanții de pana la 210 miliarde de euro pentru imprumuturi urgente catre Ucraina. Romania, contributor se ...
-
Hainele pe care le purtăm ne îmbolnăvresc: Date înfricoșătoare de la oamenii de știință
Hainele pe care le purtam ne pot imbolnavi. Mecanismul e simplu. Acestea conțin substanțe nocive, arata datele cercetari ...
-
Imagini spectaculoase din Hawaii cu erupția unui vulcan, surprinse de o cameră. Jeturile de lavă au atins zeci de metri
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe glob, a erupt sambata in Parcul Național al vulcanilor din Insulele H ...
-
Un plasture organic proiectat în Canada regenerează țesuturile umane și vindecă rănile fără cicatrici
Inginerii biomedicali canadieni de la Universitatea din Toronto au creat un „plasture inteligent" care stimuleaza ...
-
Ridicarea morților din morminte: O explorare științifică a inversării timpului în găurile negre
De-a lungul istoriei, textele religioase, precum Sfanta Biblie, au descris evenimente miraculoase - de la faptul ca Iisu ...
-
Un studiu genetic schimbă complet istoria migrației umane: Descoperiri surprinzătoare despre drumul strămoșilor
Un studiu genetic arata ca oamenii preistorici au ajuns in Sahul acum 60.000 de ani pe doua rute distincte, rescriind te ...
-
Ce trebuie sa știi despre cum să cumperi proprietăți în România fără să plătești o căruță de bani la ANAF
Achiziția unei proprietați in Romania presupune o atenție sporita la riscurile fiscale. De exemplu, un aspect deosebit d ...
-
Impozitele pe case și mașini cresc din 2026: cine va plăti mai mult și cum se recalculează taxele
Începand cu anul 2026, Romania introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietațile reziden ...
-
Vaccinul care oprește cancerul înainte să apară și blochează metastazele - ce arată studiile și când ar putea ajunge la oameni
Un vaccin revoluționar pe baza de nanoparticule a prevenit mai multe tipuri de cancer la șoareci, blocand metastazele și ...
-
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai
Ancheta privind dispariția și uciderea milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, a scos la su ...
-
Soarele nostru cel de toate zilele
Un tezaur din piese de aur descoperit in 1847 la Sarasau, langa Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifica ...
-
Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați
Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arata ca vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu