Când e cea mai ieftină zi să rezervi bilete de avion - nu e marți, cum credeai. Ce arată cele mai recente date ale experților

Cea mai ieftină zi pentru a rezerva un zbor nu mai este marți. Ani de zile, călătorilor li s-a sugerat să fie atenți la ofertele de marți pentru a rezerva zboruri ieftine. O cercetare recentă arată că ziua s-a schimbat.

Cea mai ieftină zi pentru a rezerva un zbor a fost dezvăluită, infirmând vechea convingerea potrivit căreia marți este ziua de aur. Deoarece metodele de stabilire a tarifelor companiilor aeriene devin din ce în ce mai sofisticate și bazate pe cerere, prețurile biletelor pot fluctua de mai multe ori într-o singură zi. Deși nu există o zi specială care să garanteze cele mai bune oferte, anumite modele au apărut din cercetările recente, potrivit Express.

Raportul Air Hacks al Expedia, care a analizat datele globale despre rezervări, a dezvăluit că duminica este acum cea mai rentabilă zi pentru a rezerva zboruri. Conform constatărilor Air Hacks, cei care au rezervat duminica au economisit aproximativ 6% la zborurile interne și până la 17% la călătoriile internaționale, comparativ cu rezervările făcute luni sau vineri.

Nu este o reducere semnificativă pentru un singur bilet, dar se pot face economii semnificative pentru familii, grupuri sau drumuri mai multe. Una dintre concluziile studiului este că toate companiile aeriene ajustează frecvent prețurile în loc să organizeze reduceri mari în anumite zile. Dacă un zbor se vinde rapid, prețul său poate crește indiferent dacă este duminică sau marți. În schimb, dacă vânzările sunt lente, prețul ar putea să scadă în orice moment.

Experții în călătorii Ski Vertigo recomandă acordarea unei atenții sporite datelor de călătorie și cu cât timp în avans se fac rezervările, deoarece acești factori au un impact mai mare asupra prețurilor. Pentru numeroase rute, intervalul optim de rezervare se situează, de obicei, între una și trei luni înainte de plecare. Rezervarea zborurilor cu aproape un an în avans nu reușește adesea să ofere cea mai bună valoare, în timp ce așteptarea până în ultimele zile se poate dovedi și mai costisitoare, în special pe rutele populare.

Cel mai recent raport al Skyscanner susține acest model, recomandând rezervările cu aproximativ una până la trei luni înainte pentru majoritatea călătoriilor pe distanțe scurte și cu aproximativ două până la șase luni înainte pentru zborurile internaționale. Momentul ideal precis rămâne dependent de destinație și de datele de călătorie, dar tendința generală este evidentă: de obicei, există un interval rezonabil care oferă o valoare mai bună, mai degrabă decât o dată perfectă de rezervare.

Ski Vertigo mai arată ca rezervarea timpurie este „de departe cea mai fiabilă metodă" pentru perioadele de vârf, inclusiv Crăciunul, Anul Nou și vacanța din februarie, când biletele se epuizează rapid, iar tarifele cresc pe măsură ce disponibilitatea scade.

Pentru cei cu flexibilitate în ceea ce privește datele și aeroporturile de plecare, ofertele de ultim moment pot genera economii. Cu toate acestea, abordarea are riscuri semnificative și nu poate fi folosită pentru planificarea vacanțelor de familie.

Ziua efectivă de plecare pare să influențeze prețurile mai semnificativ decât momentul rezervării. Cercetările Expedia indică faptul că plecările de sâmbătă oferă frecvent cele mai economice tarife interne, în timp ce joia apare ca o zi avantajoasă pentru călătoriile internaționale.

Acest lucru se aliniază cu logica simplă: atunci când cererea atinge vârful - cum ar fi vineri seara după muncă și duminicile înainte de o nouă săptămână - înseamnă adesea prețuri mai mari. Când cererea scade, tarifele urmează exemplul. De aceea, pentru cei care doresc să economisească bani, flexibilitatea este esențială.

Concluzia este că nu există o singură zi „magică" care să funcționeze pentru fiecare călătorie. Cele mai eficiente strategii sunt simple: evitați orele de vârf când toți ceilalți vor să rezerve, încercați să rezervați într-un interval de timp rezonabil înainte de a călători, optați pentru zile neatractive și utilizați alertele de preț pentru a monitoriza schimbările.