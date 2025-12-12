Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"

Informația a fost dezvăluită de Horea Mihai Bădău, profesor universitar în Franța. Acesta a obținut un răspuns oficial din partea Universității București, unde Nicușor Dan, timp de trei ani, a fost student la Facultatea de Matematică.

Investigația profesorului Horea Mihai Bădău, în urma căreia a descoperit un întreg șir de nereguli în actele de studii ale președintelui, a plecat de la informațiile din CV-ul acestuia. La capitolul "Educație", Nicușor Dan și-a trecut studiile de liceu și cei trei ani, 1989 -1992, în care a fost "student" la Facultatea de Matematică a Universității din București. Trebuie precizat că, în acea perioadă, studiile universitare aveau o durată de patru - cinci ani. Prin urmare, Nicușor Dan NU ESTE ABSOLVENT ȘI NICI LICENȚIAT al Facultății de Matematică bucureștene.

În 1992, acesta pleacă în Franța, unde, se înscrie direct la cursuri de Masterat în Matematică, la Universitatea Paris 11, fără să dețină o diplomă de Licență. Asta, în condițiile în care, înscrierea la Master se face, în mod obligatoriu, în baza diplomei de Licență, atât în Franța, cât și în România, explică profesorul Horea Mihai Bădău. Pentru a dezlega "misterul" înscrierii lui Nicușor Dan la Master, fără diplomă de Licență, Bădău a solicitat un răspuns oficial de la Universitatea din București. Acesta a cerut să i se comunice dacă instituția universitară i-a eliberat, totuși, o diplomă lui Nicușor Dan.

„În temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public vă solicit următoarele date administrative, dacă Universitatea din București a emis o Diplomă de Liență pe numele lui Nicușor Dan, anul emiterii, numărul Registrului de diplome în care a fost înscrisă, specializarea și forma de învățământ. Nu solicit date personale ci exclusiv confirmarea existenței unui act administrativ emis de universitate, informație care are caracter de interes public", este întrebarea adresată Universității din București de către profesorul Bădău.

Răspunsul Universității este următorul: „Informațiile referitoare la studiile efectuate de persoana indicată de dumneavoastră în cadrul Universității din București prezente în CV-ul disponibil public pe Internet sunt conforme cu realitatea. Facem precizarea că studiile efectuate de persoana indicată de dumneavoastră în cadrul Facultății de Matematică a Universității din București au fost continuate la o Universitate din Paris", a precizat Universitatea din București.

„Deci, Nicușor Dan a spus că a fost student la Facultatea de Matematică, pentru că eu de acolo am pornit investigația, pentru că am văzut că nu scrie că are Licență. Prin urmare, informațiile sunt adevărate că a fost student la Facultatea de Matematică, după care le-a continuat la o Universitate din Paris. Nu a primit nicăieri, niciunde Diplomă de Licență. La École normale supérieure din Paris a fost doar pregătit nu a luat nicio diplomă. Și, în timp ce era la École normale supérieuredin Paris a făcut Masterat la Paris 11, fără licență, fără nimic. Deci, Nicușor nu are Licență. Azi a venit confirmarea. Ziua 26, bomba, bombelor. Țineți minte că v-am zis că, studiind actele pe care le aveam atunci, Nicușor Dan nu are Licență. Am avut dreptate. Felicitări Universității din București că a avut, totuși, curajul să facă acest pas", a conchis profesorul Horea Mihai Bădău, într-un mesaj de pe pagina sa de TikTok.

Absența Diplomei de Licență răstoarnă întreaga construcție din CV-ul lui Nicușor Dan, pune sub semnul întrebării parcursul lui profesional și îi poate aduce o serie de acuzații grave. În primul rând, președintele poate fi acuzat de comiterea infracțiunilor de fals în acte și uz de fals, în condițiile în care a folosit actele de studii obținute printr-o posibilă fraudă. Faptele intră sub incidența legii penale atât în România cât și în Franța, unde legislația regmlementează și infracțiunea de uzurpare de titlu universitar, precizează profesorul Bădău, într-un articol pe blogul său.

În altă ordine de idei, profesorul Horea-Mihai Bădău a explicat ce tip de studii a absolvit Nicușor Dan în Hexagon, unde s-a înscris fără diploma de Licență. În CV-ul lui apar două școli absolvite, înainte de înscrierera la Doctorat, de aici creându-se confuzia că ar fi terminat, totuși, o facultate și ar fi obținut o Licență. Este vorba despre cursurile efectuate la École normale supérieure (ENS), unde Nicușor Dan s-a înscris concomitent cu școala masterală (Paris XI) cu durată de un an (1992 - 1993).

„Cei care spun că avea voie să facă Masterul fără Licență, mint! École normale supérieure nu este o facultate, nu este o școală care oferă Licență. Este o școală pregătitoare pentru studenți francezi, iar el a fost admis pe locuri pentru români. A fost primul an în care au fost oferite locuri pentru români, iar el a fost admis în regim de «dehors cadre» - atașat exterior. A avut voie să folosească biblioteca, să urmeze cursurile, dar nu a primit diploma", a declarat Bădău pentru Cotidianul de Hunedoara.

De la Universitatea Paris 11, Nicușor Dan a obținut diploma de Master (Diplôme d'Études Approfondies - DEA), în urma unor absolvirii cursuri cu durată de un an 1992 - 1993. Apoi, s-a înscris la Universitatea Paris 13 pentru studiile doctorale (1993 - 1998) pe care le-a urmat la Institutul Galilée, o entitate care oferă „educație generală și formare profesională și tehnologică".

Între timp, în 1994, Nicușor Dan ajunge la Institutul de Matematică al Academiei Române (IMAR) pe post de asistent de cercetare stagiar unde prezintă doar (?!) diploma obținută la Universitatea Paris 11 (master). Profesorul Bădău a reușit să afle de la reprezentanții IMAR în baza căror acte de studii președintele a fost angajat la IMAR.

„Domnul Nicușor Dan a fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române prin concurs, la 01.09.1994, ca asistent de cercetare stagiar, în timp ce se afla în perioada de studiu pentru obținerea doctoratului. La încadrare a depus diploma de studii aprofundate (masterat) obținută la Universitatea Paris 11. Odată cu obținerea titlului de doctor la Universitatea Paris 13 și întoarcerea în țară, a promovat în funcția de cercetător, la data de 01.11.1998. La data de 01.09.2000 a câștigat concursul pentru ocuparea unui post de cercetător principal gradul III, poziție în care a rămas până la suspendarea de drept a contractului de muncă începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a alegerii în funcția de deputat în Parlamentul României", se arată în răspunsul IMAR.

Și în cazul angajării la IMAR există o serie de nereguli în ceea ce privește echivalarea studiilor absolvite în Franța cu cele din România. În 1994, la angajare, Nicușor Dan a depus diploma de Master obținută în Franța fără să o echivaleze cu studiile din țară. La fel a procedat și cu titlul de doctor, pe care l-a depus la IMAR fără să fie echivalat în România. Mai grav de atât, titlul de doctor a fost obținut la o instituție universitară cu învățământ tehnologic (Paris 13 - Institutul Galilée), diplomă care putea fi folosită în instituții similare, nicidecum la IMAR, unde este vorba de activități de cercetare.

„Paris 13 înseamnă un curs cu durata de 2-3 ani și este un învățământ universitar tehnologic. Asta, în timp ce la Institutul de Matematică al Academiei se face cercetare. Întrebarea este dacă această diplomă putea fi echivalată pentru Institutul de Matematică al Academiei? Oricum, el a fost angajat în 1998, când diploma nici nu era echivalată", a conchis Bădău.

Șirul de nereguli în actele de studii ale președintelui Dan culminează cu modul în care diolomele din Franța au fost echivalate în România. În campania de la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan și-a prezentat actele de studii, inclusiv atestatele prin care au fost echivalate. Diploma de Master de la Paris 11, pe care a folosit-o la angajare la IMAR, a fost echivalată în România ca"diploma de Licență în domeniul Științe exacte, Specializarea Matematică" (?!).

„Nicușor Dan a prezentat Bac, atestat Master în Franța, în franceză, diplomă de doctor din Franța (blurată - nu se știe tipul diplomei și anul în care a fost eliberată), echivalare diplomă de doctor în România, fără serie și fără număr. Și echivalare Master Franța cu Licență în România, din 2010. Deci, după 17 ani de când a făcut Masterul în Franța l-a echivalat cu Licență în România, echivalare făcută de Ministerul Educației. Pe acea diplomă scrie: se echivalează diploma de studii, nu de studii aprofundate, obținută la Universitatea Paris XI, ceea ce este ilegal. Nu poți să echivalezi un an de Master cu ultimul an de facultate", a subliniat Horea Mihai Bădău.

Acesta a mai precizat că a solicitat o explicație de la Ministerul Educației despre situația diplomelor lui Nicușor Dan, dar nu a primit, deocamdată un răspuns oficial.

Horea Mihai Bădău a fost lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, de unde a demisionat în 2022. Acesta este, în prezent, enseignant-chercheur la Universitatea Sophia-Antipolis din Nisa, Profesor-invitat la Universitatea Franche-Comte, Montbelliard, Cercetător la Laboratorul Sic.Lab Mediteranee Nisa-Toulon,

Autor al primelor manuale de Social Media și de Jurnalism Online (Tehnici de comunicare în Social Media, Ed. Polirom, 2011 și Manual de Jurnalism Online, Ed. Tritonic, 2015);

Autor al primei "Teorii Social Media" validată la cel de-al XIV-lea, Congres Științific al Societății Franceze în Științele Comunicării și ale Informației și publicată în volumul "Vers une culture Medi@TIC", editat de SFSIC la Editura Harmattan, Paris, 2015;

Autor al primei "Carți Etice a Social Media", publicată în Revue Francaise des Sciences de l'Information, ianuarie 2018.