Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul

Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul

Platforma X a lui Elon Musk a fost amendată de către UE cu 120 de milioane de euro pentru "încălcarea DSA". În replică, Musk a tăiat contul de publicitate si PR al UE de pe X. Dar a și dezvăluit că a fost șantajat:

De fapt, UE vrea să cenzureze opiniile politice exprimate pe rețelele de socializare. Vă amintiți ca același lucru l-a afirmat și Pavel Durov (Telegram), chemat de serviciile franceze să intervină pe propria platformă pentru cenzurarea opiniilor conservatoare.
Ce nu înțelege UE e ca aplică metode rusești în timp ce pretinde ca se luptă cu Rusia. Îi servește Rusiei pe tava exact armele cu care câștigă orice război.

Elon Musk: "Comisia Europeană a propus platformei X un acord secret - dacă va cenzura pe tăcute discursurile publice atunci o sa renunțe la amenda de 120 de milioane de euro. Alte platforme au accepta propunerea, platfoema X nu!" Cu alte cuvinte, Musk sa cenzureze fara sa stie lumea si nu mai ia amendă.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul

Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Platforma X a lui Elon Musk a fost amendată de către UE cu 120 de milioane de euro pentru "încălcarea DSA". În replică, Musk a tăiat contul de publicitate si PR al UE de pe X. Dar a și dezvăluit că a fost șantajat:

De fapt, UE vrea să cenzureze opiniile politice exprimate pe rețelele de socializare. Vă amintiți ca același lucru l-a afirmat și Pavel Durov (Telegram), chemat de serviciile franceze să intervină pe propria platformă pentru cenzurarea opiniilor conservatoare.
Ce nu înțelege UE e ca aplică metode rusești în timp ce pretinde ca se luptă cu Rusia. Îi servește Rusiei pe tava exact armele cu care câștigă orice război.

Elon Musk: "Comisia Europeană a propus platformei X un acord secret - dacă va cenzura pe tăcute discursurile publice atunci o sa renunțe la amenda de 120 de milioane de euro. Alte platforme au accepta propunerea, platfoema X nu!" Cu alte cuvinte, Musk sa cenzureze fara sa stie lumea si nu mai ia amendă.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE