Soțul unei foste Miss e acuzat că și-a ucis și tranșat soția într-un mod odios. Detalii din anchetă

Soțul unei foste finaliste la Miss Elveția a fost acuzat de uciderea acesteia, după o crimă macabră care a șocat întreaga țară. Corpul dezmembrat al Kristinei Joksimovic, mamă a doi copii, a fost descoperit în februarie 2024, în casa ei din apropierea orașului Basel, Elveția, relatează Independent.

Raportul autopsiei a relevat ulterior că pentru dezmembrarea cadavrului femeii de 38 de ani au fost folosite o unealtă electrică, foarfece de grădină, un blender și substanțe chimice. Părinții fostei Miss Elveția au început să se îngrijoreze cu privire la locul în care se afla aceasta când grădinița copiilor ei i-a sunat să le spună că nu venise să-și ia cele două fiice. Se pare că tatăl ei a găsit părți din cadavrul acesteia în timp ce căuta în casa familiei.

Soțul doamnei Joksimovic a mărturisit că și-a ucis soția în martie 2024, potrivit Curții Federale, dar a susținut că a acționat în legitimă apărare după ce ea l-a atacat cu un cuțit. O hotărâre judecătorească din septembrie a concluzionat că ea a fost strangulată până la moarte. Anchetatorii susțin că suspectul a demonstrat „un nivel remarcabil de energie criminală, lipsă de empatie și sânge rece".

Procurorii au anunțat miercuri că au depus acuzații de omor și tulburarea liniștii morților, în urma unei anchete îndelungate privind moartea doamnei Joksimovic. Suspectul în vârstă de 43 de ani se află în arest, data procesului urmând a fi stabilită. El a fost identificat doar ca „Thomas" în mass-media elvețiană, din cauza legilor privind confidențialitatea, care permit utilizarea numelor de familie sau a pseudonimelor.

„Parchetul din Basel-Landschaft a încheiat ancheta penală privind presupusa omucidere din Binningen din 13 februarie 2024", se arată în declarația procurorului. „Acesta a depus acuzații de omor și tulburarea liniștii morților împotriva unui bărbat de 43 de ani la Tribunalul Penal din Basel-Landschaft. Acuzatul se află în arest și este prezumat nevinovat până la dovedirea vinovăției sale. Pe baza rezultatelor anchetei penale, Parchetul din Basel-Landschaft presupune că acuzatul și-a ucis soția în locuința comună din Binningen. Parchetul nu divulgă alte detalii cu privire la circumstanțele crimei."

Cuplul s-a căsătorit în 2017 și locuia într-o casă spațioasă într-o zonă bogată din Basel, a raportat anterior 20 Minuten. Dna Joksimovic, originară din Binningen, cu rădăcini sârbe, a câștigat concursul Miss Northwest Switzerland și a ajuns finalistă la Miss Switzerland înainte de a-și lansa cariera de antrenor. Fosta Miss Elveția, Christa Rigozzi, i-a adus un omagiu dnei Joksimovic după ce s-a aflat de moartea acesteia. „Mă gândesc la cele două fiice ale sale", a scris ea pe Instagram în februarie 2024. „Era o femeie atât de frumoasă și de caldă."