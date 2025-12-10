Oamenii de știință explorează ideea că universul nostru observabil ar putea fi doar o bulă cuantică într-o realitate mult mai vastă

Conform unei teorii de dată recentă, în Univers ar putea exista nenumărate alte bule precum a noastră (spațiul observabil), fiecare ramificându-se din aceeași funcție de undă subiacentă. Aceste bule pot urma reguli fizice diferite, pot avea istorii cosmice diferite sau pot conține forme complet separate de materie și energie. Ideea extinde conceptul de univers mult dincolo de ceea ce pot vedea telescoapele.

Mecanica cuantică sugerează că realitatea nu se limitează la o singură linie temporală sau la un singur mediu cosmic. În schimb, pot exista mai multe rezultate simultan, formând regiuni separate care nu interacționează niciodată direct. Dacă fiecare bulă urmează propria evoluție, atunci universul nostru devine o parte dintr-o structură cuantică mult mai vastă. Această perspectivă contestă ipotezele de lungă durată despre ceea ce înseamnă cu adevărat „universul".

Cercetătorii cred că studierea modelelor cosmice de fond și a comportamentului cuantic poate oferi indicii despre aceste bule ascunse. Deși observarea directă rămâne imposibilă cu instrumentele actuale, modelele matematice continuă să indice acest cadru mai larg. Înțelegerea acestuia ar putea remodela ideile despre origini, evoluție și natura existenței. Această teorie ne reamintește că universul poate fi mult mai complex și mai stratificat decât pare. Fiecare descoperire dezvăluie noi posibilități despre vasta structură în care trăim.