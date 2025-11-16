Pensionarii speciali ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Cei din Justiție plătesc chirie de cel mult 200 de lei

Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției riscă să rămână fără locuințe de serviciu pentru care acum plătesc chirii foarte mici. Ministerul Justiției a inițiat acest proiect.

Se pare că pensionarii speciali din ministerul justiție plătesc în prezent maxim 200 de lei lunar chirie pentru locuințele de serviciu. Prețurile nu au mai fost actualizate încă din 2007, în contextul în care ministerul justiției nu are suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii din sistem.

Acest proiect de lege a intrat pe circuitul avizării, însă s-a blocat la Ministerul Apărării, unde se află cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu. Astfel, Ministerul Apărării vrea înființarea unui grup de lucru pe tema locuințelor de serviciu, iar pentru a intra în vigoare, proiectul inițiat de ministerul Justiției mai trebuie să fie aprobat de Guvern și votat de Parlament.

Conform proiectului de lege, „Contractul de închiriere a locuinţelor de serviciu încetează la data eliberării din funcţie, inclusiv prin pensionare, a titularului".

În acest sens au fost modificate prevederile legale menționate în punctul anterior, cu privire la personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor, poliţiştii de penitenciare, precum şi judecătorii şi procurorii cărora le încetează raporturile de muncă/serviciu, inclusiv prin pensionare.

De asemenea, contractele de închiriere a locuințelor de serviciu în curs urmează a înceta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a legii. În același termen, titularii contractelor, indiferent de calitatea lor vor fi obligați să le elibereze.

Situația locuinţelor de serviciu deținute de instituțiile din sistemul justiției, precum și al Administrației Naționale a Penitenciarelor este următoarea: la nivelul fondului locativ al Ministerului Justiţiei și al instanţelor judecătoreşti, există un număr de 211 locuinţe de serviciu, din care 53 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia, iar 8 sunt neatribuite; la nivelul Ministerului Public, dintr-un total de 23 locuințe de serviciu, 7 sunt alocate unor procurori pensionari, iar 8 sunt neatribuite; la nivelul fondului locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate există un număr de 178 locuinţe de serviciu, din care 88 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia.

În sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională avem: la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt 662 de locuințe de serviciu din care ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia un număr de 45 locuințe de serviciu; la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, dintr-un total de 380 de locuințe de serviciu, 6 sunt alocate unor polițiști pensionari, iar 70 sunt neatribuite.

Conform Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, locuinţa de serviciu este locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Beneficiarii plătesc o chirie modică plus utilitățile, iar cheltuielile cu reparațiile sau întreținerea imobilului sunt suportate de către stat.