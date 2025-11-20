Samsung prins cu mâta-n sac! Aplicația de pe telefoane care nu se poate șterge și colectează date personale non stop

Gigantul Tech Samsung se trezește în mijlocul unui scandal internațional, după ce o aplicație preinstalată pe telefoanele Galaxy a fost acuzată că ar colecta date în mod netransparent. Vorbim despre AppCloud, un software inclus în special pe modelele accesibile ale gigantului sud-coreean și dezvoltat de compania ironSource, acum parte din Unity.

În mod normal, o astfel de aplicație ar trebui să ajute la recomandarea de programe utile în timpul configurării telefonului. Doar că mai multe organizații pentru drepturile digitale susțin că lucrurile ar merge mult mai departe de atât, iar natura ei „de sistem" ridică întrebări. Nu poate fi dezinstalată, se reactivează după update-uri și deține permisiuni neobișnuit de ample, precum acces complet la rețea sau posibilitatea de a descărca fișiere fără notificare.

Criticile au escaladat rapid după apariția unor analize independente care sugerează că AppCloud ar putea realiza operațiuni de monitorizare în zone considerate sensibile la nivel geopolitic. În special, regiuni din Asia de Vest și Africa de Nord, unde colaborările cu companii israeliene sunt privite cu suspiciune, iar publicul este extrem de atent la potențiale mecanisme de supraveghere.

În centrul atenției se află ironSource, firma care a creat aplicația. Compania a mai avut în trecut probleme legate de programe ce se instalau fără acord clar, iar istoricul ei nu face decât să alimenteze dezbaterea. Faptul că aceasta aparține acum grupului american Unity complică și mai mult tabloul, sugerând o extindere a ecosistemului software în zone în care consumatorii cer transparență maximă.

Între timp, organizația SMEX din Beirut a cerut oficial Samsung să explice ce se întâmplă cu datele colectate și de ce aplicația nu are o politică de confidențialitate accesibilă. Reprezentanții companiei sud-coreene nu au oferit, deocamdată, nicio poziție publică.