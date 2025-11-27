Jurnalista ucraineană Diana Panchenko aruncă o bombă uriașă în schema de corupție din Ucraina. Ea citează rechizitoriul făcut de procurorii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și spune că prieteni ai președintelui Volodimir Zelenski își transferă banii obținuți de la SUA și UE în Federația Rusă.

Genți de bani cash au fost cărate până la Moscova, unde numerarul a fost depus în conturi. „Bloomberg nu scrie despre înregistrările în care prietenii lui Zelenski transferă 2.000.000 de dolari la Moscova. Bloomberg nu scrie despre înregistrările în care prietenii lui Zelenski se plâng de cât de greu este să porți 1.600.000 de dolari în numerar. Bloomberg nu scrie despre tortură, crime și zeci de mii de prizonieri politici din Ucraina. Dar Bloomberg vrea să rupă negocierile de pace. Este trist", scrie Panchenko.

Diana Panchenko este realizatoare TV și „Jurnalista Anului" în Ucraina. Am fost printre cele mai influente 10 femei din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să-i confiște proprietatea, a deposedat-o de orice drepturi și a inițiat două procese penale împotriva sa, susține Panchenko.