Începând cu ianuarie 2026 mulți români vor fi nevoiți să-și vândă casele ;i să se mute cu chirie sau sa migreze spre cartierele sărace

Pentru că Guvernul a hotărât să schimbe regulile privind impozitarea, tot mai mulți români cu venituri sub medie ar putea fi nevoiți să-și vândă locuințele. Economiștii și analiștii politici se așteaptă din 2026 la majorări ale impozitelor de proprietate de 60-100%, iar din 2027, la o nouă serie de majorări, odată cu schimbarea calculului impozitului.

Dacă peste un an impozitarea se va dubla, peste doi ani impozitul ar putea avea un impact și mai puternic asupra buzunarului cetățenilor. Mai concret, din 2027, calculul se va baza pe valoarea „reală" de piață a proprietăților, determinată automat prin platforma digitală e-Proprietatea, care centralizează date de la notari, ANAF, cadastru și tranzacții reale. De la 1 ianuarie 2027 s-ar putea manifesta un nou fenomen social migraționist.

De la 1 ianuarie vom vedea semnele unui alt tip de migrație, probabil, în interiorul orașelor, pe fondul introducerii acestui sistem, E-Proprietatea, care va calcula impozitul locuințelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Cei mai vulnerabili în fața acestei tendințe vor fi cei mai săraci dintre cetățeni, cei cu venituri lunare sub medie, în general pensionarii. Își vor vinde apartamentele din zonale mai bune pentru a migra spre periferiile sărace ale orașelor, sau vor veni din suburbiile scumpe spre cartierele periferice.

Cu cât proprietatea e mai aproape de centru, cu atât taxele vor fi mai mari, o problemă care va schimba din temelii, de-a dreptul, oferta din imobiliare, mai ales în zona marilor orașe, acolo unde probabil și prețurile vor urma această traiectorie - vom vedea această diferențiere a prețurilor în funcție de zone, în funcție de valoarea proprietății, de condițiile de trai - acces la transport în comun, școli, grădinițe, asistență medicală. Toate acestea vor începe să conteze din ce în ce mai mult în stabilirea prețurilor din piața imobiliară.