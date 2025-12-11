Experimentul electric s-a dus naibii: Motoarele pe benzină şi motorină revin în preferinţele cumpărătorilor la nivel mondial
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Maşinile cu motoare cu ardere internă revin în centrul atenţiei cumpărătorilor la nivel global, pe fondul inversărilor de politici, al tensiunilor comerciale şi al scepticismului tot mai mare privind infrastructura şi costurile vehiculelor electrice. Schimbările de abordare politică în SUA şi Europa reflectă o tranziţie către electromobilitate mai lentă decât se anticipa.
Săptămâna trecută, preşedintele american Donald Trump a propus relaxarea standardelor de economie de combustibil stabilite în mandatul anterior, în timp ce Uniunea Europeană e pregătită să anunţe o versiune atenuată a interdicţiei privind vânzările de maşini cu motoare termice începând cu 2035.
Aceste ajustări politice vin în urma unei tranziţii spre vehicule electrice care avansează mai lent decât estimările iniţiale. În China, cumpărătorii sunt mai puţin preocupaţi de tipul de propulsie, interesul lor principal fiind integrarea vehiculului în ecosistemul digital din viaţa de zi cu zi.
Deşi mulţi producători auto pledează pentru o reducere mai lentă a dependenţei de combustibili fosili, organizaţiile care promovează transportul electric susţin că o tranziţie rapidă este esenţială pentru reducerea emisiilor de CO2. Între timp, politicile occidentale, precum noile tarife impuse importurilor, urmăresc să protejeze pieţele interne atât de vehiculele electrice chineze subvenţionate, cât şi de avansul maşinilor chineze pe benzină în pieţele globale.
Jumătate dintre cumpărătorii auto din lume intenţionează să achiziţioneze în următorii doi ani un vehicul nou sau second-hand cu motor termic, o creştere de 13 puncte procentuale faţă de 2024. Preferinţa pentru vehicule electrice a scăzut cu 10 puncte procentuale, la 14%, iar pentru hibride cu 5 puncte procentuale, la 16%. În plus, 36% dintre cei care aveau în vedere un vehicul electric iau în calcul amânarea sau renunţarea la achiziţie din cauza evoluţiilor geopolitice.
