ANAF pregătește „trupa specială" de investigație: cum va fi vânată evaziunea din piața cripto

ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate verificării veniturilor obținute din tranzacții cu criptomonede, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate discuțiilor.

Noua entitate ar urma să fie operațională cel mai devreme anul viitor, în cadrul unui proces mai amplu de reorganizare internă a instituției. Potrivit informațiilor disponibile, Fiscul vizează consolidarea capacității de control într-un domeniu în care volumele financiare au crescut accelerat în ultima perioadă.

Sursele Profit.ro afirmă că, pentru această structură, ANAF ar prefera să angajeze tineri absolvenți, în special de la Academia de Studii Economice. Instituția ar evita, astfel, transferul unor angajați actuali, optând pentru personal nou, familiarizat cu tehnologiile digitale și cu funcționarea pieței de criptoactive. Reprezentanții ANAF nu au comentat deocamdată informațiile.

Deficitul semnificativ de personal și media de vârstă ridicată din cadrul ANAF sunt elemente suplimentare care susțin această orientare către angajări noi. Orice recrutare depinde însă de acordul Ministerului Finanțelor și al Guvernului, care coordonează instituția. În prezent, legislația permite angajarea unei persoane la șapte plecări, iar ritmul pensionărilor și demisiilor din ultimul an a creat un spațiu limitat pentru ocuparea unor posturi.

Segmentul criptoactivelor a devenit în ultimii ani o zonă tot mai importantă pentru autoritățile fiscale, odată cu creșterea valorilor tranzacționate și diversificarea platformelor implicate. Totodată, ANAF are acces la volume în creștere de date, ca urmare a intensificării raportărilor și a obligațiilor de transparență aplicate companiilor din domeniu. Sursele subliniază că un control specializat devine necesar pentru gestionarea eficientă a acestor informații.

Interesul autorităților vine pe fondul unei modificări importante: impozitul pe câștigurile din tranzacții cu criptomonede va crește de la 10% la 16% pentru veniturile obținute începând cu 2026. Măsura este inclusă în al doilea pachet de modificări fiscale, adoptat de Parlament, dar aflat în prezent în analiza Curții Constituționale. Majorarea va impacta atât investitorii individuali, cât și platformele de schimb.

Potrivit proiectului de lege, contribuabilii vor calcula impozitul prin declarația unică, aplicând cota de 16% asupra diferenței pozitive dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, incluzând costurile directe ale tranzacției. Câștigurile sub 200 de lei per tranzacție nu vor fi impozitate, cu condiția ca totalul anual să nu depășească 600 de lei. Noile reguli vor intra în vigoare odată cu fiscalizarea veniturilor din 2026.

În paralel cu modificările fiscale, ANAF beneficiază de un acces extins la informații privind câștigurile din criptomonede, ca efect al demersurilor europene de reglementare. În ultimii ani, instituția a început să primească tot mai multe date de la platformele de tranzacționare, iar autoritățile române au accelerat procesul de transpunere a cerințelor UE.

Guvernul a modificat recent Codul de procedură fiscală, introducând obligația furnizorilor de servicii de criptoactive de a transmite informații către ANAF. România implementează astfel Directiva UE DAC8 (nr. 2023/2226), care stabilește reguli comune de raportare a tranzacțiilor cu criptoactive în toate statele membre. Autoritățile estimează că acest cadru va reduce evaziunea și va facilita colectarea corectă a impozitelor.