ANAF pregătește „trupa specială" de investigație: cum va fi vânată evaziunea din piața cripto
Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate verificării veniturilor obținute din tranzacții cu criptomonede, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate discuțiilor.
Noua entitate ar urma să fie operațională cel mai devreme anul viitor, în cadrul unui proces mai amplu de reorganizare internă a instituției. Potrivit informațiilor disponibile, Fiscul vizează consolidarea capacității de control într-un domeniu în care volumele financiare au crescut accelerat în ultima perioadă.
Sursele Profit.ro afirmă că, pentru această structură, ANAF ar prefera să angajeze tineri absolvenți, în special de la Academia de Studii Economice. Instituția ar evita, astfel, transferul unor angajați actuali, optând pentru personal nou, familiarizat cu tehnologiile digitale și cu funcționarea pieței de criptoactive. Reprezentanții ANAF nu au comentat deocamdată informațiile.
Deficitul semnificativ de personal și media de vârstă ridicată din cadrul ANAF sunt elemente suplimentare care susțin această orientare către angajări noi. Orice recrutare depinde însă de acordul Ministerului Finanțelor și al Guvernului, care coordonează instituția. În prezent, legislația permite angajarea unei persoane la șapte plecări, iar ritmul pensionărilor și demisiilor din ultimul an a creat un spațiu limitat pentru ocuparea unor posturi.
Segmentul criptoactivelor a devenit în ultimii ani o zonă tot mai importantă pentru autoritățile fiscale, odată cu creșterea valorilor tranzacționate și diversificarea platformelor implicate. Totodată, ANAF are acces la volume în creștere de date, ca urmare a intensificării raportărilor și a obligațiilor de transparență aplicate companiilor din domeniu. Sursele subliniază că un control specializat devine necesar pentru gestionarea eficientă a acestor informații.
Interesul autorităților vine pe fondul unei modificări importante: impozitul pe câștigurile din tranzacții cu criptomonede va crește de la 10% la 16% pentru veniturile obținute începând cu 2026. Măsura este inclusă în al doilea pachet de modificări fiscale, adoptat de Parlament, dar aflat în prezent în analiza Curții Constituționale. Majorarea va impacta atât investitorii individuali, cât și platformele de schimb.
Potrivit proiectului de lege, contribuabilii vor calcula impozitul prin declarația unică, aplicând cota de 16% asupra diferenței pozitive dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, incluzând costurile directe ale tranzacției. Câștigurile sub 200 de lei per tranzacție nu vor fi impozitate, cu condiția ca totalul anual să nu depășească 600 de lei. Noile reguli vor intra în vigoare odată cu fiscalizarea veniturilor din 2026.
În paralel cu modificările fiscale, ANAF beneficiază de un acces extins la informații privind câștigurile din criptomonede, ca efect al demersurilor europene de reglementare. În ultimii ani, instituția a început să primească tot mai multe date de la platformele de tranzacționare, iar autoritățile române au accelerat procesul de transpunere a cerințelor UE.
Guvernul a modificat recent Codul de procedură fiscală, introducând obligația furnizorilor de servicii de criptoactive de a transmite informații către ANAF. România implementează astfel Directiva UE DAC8 (nr. 2023/2226), care stabilește reguli comune de raportare a tranzacțiilor cu criptoactive în toate statele membre. Autoritățile estimează că acest cadru va reduce evaziunea și va facilita colectarea corectă a impozitelor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Spionaj Made in China. Un gadget ieftin și destul de folosit ascundea un microfon secret și trimitea automat date personale
Un accesoriu tehnic aparent inofensiv, creat pentru administrarea de la distanța a calculatoarelor, s-a transformat intr ...
-
Premieră mondială - Milioane de copii sub 16 ani, interziști pe rețelele de socializare online începând de azi
Copiii din toata Australia s-au trezit, miercuri, fara acces la conturile lor de social media, in urma unei interdictii ...
-
Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul
Platforma X a lui Elon Musk a fost amendata de catre UE cu 120 de milioane de euro pentru "incalcarea DSA". În rep ...
-
De ce precizia contează în implantologia modernă
Implantologia dentara a evoluat semnificativ, transformandu-se dintr-o procedura de nișa intr-o soluție larg acceptata p ...
-
Din 2026, se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul
Din 2026 se schimba modalitatea de calcul care stabilește vechimea in munca, dat fiind ca angajatorii raporteaza numarul ...
-
Investiție americană majoră. România va prelucra pământuri rare pentru tehnologiile de apărare și spațiale occidentale
Romania se pregatește sa devina jucator strategic pe piața pamanturilor rare, printr-o fabrica dezvoltata de Nuclearelec ...
-
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit. Zona era închisă din cauza pericolului extrem
Patru persoane, printre care doi romani, au murit și una este disparuta dupa ce un val puternic a lovit duminica piscina ...
-
De la gura copiilor, de la Educație și Sănătate, România trebuie să doneze Ucrainei 4,4 miliarde euro pentru noi arme, deficitul bugetar și o datorie către G7
Comisia Europeana se așteapta ca cele mai mari economii ale UE - Germania, Franța și Italia - sa iși asume rolul princip ...
-
Scrisorile lui Vlad Țepeș: Marele "Dracula" era de fapt vegetarian - Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa
Un studiu publicat in vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, in urma analizei chimice a scrisorilo ...
-
Google sub investigația Comisiei Europene pentru modul în care folosește inteligența artificială în detrimentul siturilor de presă
Comisia Europeana a lansat marti o investigatie antitrust privind utilizarea de catre Google a continutului online pentr ...
-
Axa București-Berlin și competiția pentru România - analiză Deutsche Welle
Romania și Germania și-au dezvoltat legaturile strategice in ultimul an ca efect al avansului Rusiei in Ucraina, arata o ...
-
Dezvăluiri de ultimă oră. Ucrainenii acuză: Cum ar încerca SUA să pună punct războiului
Administrația Trump ar incerca sa-l convinga pe Volodimir Zelenski sa accepte concesiile teritoriale propuse de Moscova, ...
-
Descoperire uluitoare în deșert: O navă vechie de 500 de ani, plină cu aur, fildeş și secrete ale unui imperiu pierdut
În indepartata Sperrgebiet din Namibia - un nume care se traduce din germana prin „zona interzisa" - minerii ...
-
Cutremur de 7,6 grade pe Richter în nordul Japoniei legat de o mega-explozie solară
Agentia Meteorologica Japoneza (JMA) a avertizat locuitorii ca seismul cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter car ...
-
Cerul nocturn se schimbă radical: până când vom mai putea vedea stelele adevărate
Noaptea și cerul sau plin de stele ar putea sa fie istorie pana la finalul deceniului viitor, potrivit unei analize rece ...
-
O mega-furtună solară se îndreaptă spre Terra cu o forță devastatoare. Posibile cutremure de mare magnitudine
Ceea ce se indreapta spre Pamant in acest moment nu este doar o singura furtuna solara... sunt mai multe care se suprapu ...
-
E-vrajitoarele din România și puterea ocultă: Au cucerit internetul și au clienți în întreaga lume într-un imperiu al magiei
Un reportaj amplu publicat de revista Geo pe 7 decembrie a readus Romania in centrul atenției europene, dar nu pentru mo ...
-
Șeful JP Morgan dă semnalul că se rupe cordonul ombilical bancar: "Europa are o problemă reală, un continent slab reprezintă un risc economic serios pentru SUA"
Directorul general al JPMorgan Chase, James Dimon, a declarat ca Europa are o „problema reala" și ca un continent ...
-
UE pregătește un fond uriaș pentru Ucraina: cât va plăti România în noul mega-pachet de împrumut
UE pregatește garanții de pana la 210 miliarde de euro pentru imprumuturi urgente catre Ucraina. Romania, contributor se ...
-
Hainele pe care le purtăm ne îmbolnăvresc: Date înfricoșătoare de la oamenii de știință
Hainele pe care le purtam ne pot imbolnavi. Mecanismul e simplu. Acestea conțin substanțe nocive, arata datele cercetari ...
-
Imagini spectaculoase din Hawaii cu erupția unui vulcan, surprinse de o cameră. Jeturile de lavă au atins zeci de metri
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe glob, a erupt sambata in Parcul Național al vulcanilor din Insulele H ...
-
Un plasture organic proiectat în Canada regenerează țesuturile umane și vindecă rănile fără cicatrici
Inginerii biomedicali canadieni de la Universitatea din Toronto au creat un „plasture inteligent" care stimuleaza ...
-
Ridicarea morților din morminte: O explorare științifică a inversării timpului în găurile negre
De-a lungul istoriei, textele religioase, precum Sfanta Biblie, au descris evenimente miraculoase - de la faptul ca Iisu ...
-
Un studiu genetic schimbă complet istoria migrației umane: Descoperiri surprinzătoare despre drumul strămoșilor
Un studiu genetic arata ca oamenii preistorici au ajuns in Sahul acum 60.000 de ani pe doua rute distincte, rescriind te ...
-
Ce trebuie sa știi despre cum să cumperi proprietăți în România fără să plătești o căruță de bani la ANAF
Achiziția unei proprietați in Romania presupune o atenție sporita la riscurile fiscale. De exemplu, un aspect deosebit d ...
-
Impozitele pe case și mașini cresc din 2026: cine va plăti mai mult și cum se recalculează taxele
Începand cu anul 2026, Romania introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietațile reziden ...
-
Vaccinul care oprește cancerul înainte să apară și blochează metastazele - ce arată studiile și când ar putea ajunge la oameni
Un vaccin revoluționar pe baza de nanoparticule a prevenit mai multe tipuri de cancer la șoareci, blocand metastazele și ...
-
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai
Ancheta privind dispariția și uciderea milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, a scos la su ...
-
Soarele nostru cel de toate zilele
Un tezaur din piese de aur descoperit in 1847 la Sarasau, langa Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifica ...
-
Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați
Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arata ca vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu