Misterul scos la lumină din apele Antarcticii: A fost descoperită o lume ascunsă ce reglează sistemul climatic al Pământului

Un studiu recent a adus la lumină o diversitate genetică neașteptată în ecosistemele marine ale Oceanului Antarctic, o zonă esențială pentru reglarea climei globale. Acest ocean joacă un rol crucial în absorbția căldurii și a dioxidului de carbon din atmosferă, iar descoperirile sunt deosebit de importante pentru înțelegerea impactului schimbărilor climatice.

Cercetarea, publicată în Nature Communications, reprezintă cel mai detaliat studiu de până acum asupra ADN-ului microorganismelor din această regiune. Studiul s-a desfășurat pe parcursul a trei luni, între sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017, printr-o expediție în Oceanul Antarctic. Echipa a colectat probe de apă din diverse locații și a analizat ADN-ul planctonului, inclusiv al organismelor microscopice care joacă un rol esențial în procesul de fotosinteză și care contribuie semnificativ la absorbția de carbon din atmosferă.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării este faptul că o treime dintre genele identificate nu se regăsesc în bazele de date genetice existente, ceea ce arată lacunele majore în cunoașterea noastră despre viața microscopică marină. În plus, microorganismele studiate nu sunt distribuite uniform în ocean. Ele formează ecosisteme diferite, influențate de curenții marini și de adâncimea apei.

Astfel, unele microorganisme trăiesc aproape de suprafață, în ape mai reci, în timp ce altele se află în adâncuri. Cercetătorii se pregătesc acum pentru o analiză mai detaliată a acestei diversități genetice, cu scopul de a înțelege mai bine rolul acestor organisme în reglarea climei și modul în care schimbările climatice ar putea afecta această micromediu vital pentru sănătatea planetei.