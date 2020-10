Molecula DR-10: Venezuela a descoperit un tratament "100 % eficient" impotriva COVID-19

Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus fara efecte secundare, a declarat duminica presedintele tarii Nicolas Maduro, relateaza dpa.

O molecula numita DR-10 a fost descoperita in timpul unui studiu de sase luni de catre institutul de cercetare IVIC si elimina 100% virusul, a afirmat el. Molecula a fost deja utilizata in tratamentul hepatitei C, HPV si Ebola, a adaugat Maduro. Procesul de autorizare a tratamentului de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inceput deja, a mai spus el.

OMS a declarat la inceputul acestei luni ca mai multe posibile tratamente impotriva COVID-19 la nivel mondial au avut rezultate reduse sau deloc, potrivit programului de testare al OMS "Solidarity Trial", la care au participat 11.000 de pacienti din 30 de tari. Printre acestea se numara Remdesivir, pe care Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) l-a aprobat saptamana trecuta ca tratament impotriva COVID-19.