Mulțumesc, Damian Draghici! Un concert de o energie pur-sânge

Sunt putini artisti care reușesc sa faca dintr-o cântare o veritabila încântare! Este și cazul lui "Damian Draghici & Brothers" care au produs, in concertul "Multumesc", de la Arenele Romane, o emoție unică, printr-o revarsare de energii benefice sufletului si spiritului, făcandu-l pe spectator sa tresalte in epicentrul unui "cutremur" sonor, de o intensitate mercaliano-muzicală. Unda de șoc a izbutit sa dărâme fațadele unor atitudini inchistate ale vietii cotidiene, șabloane citadine și angoasele stresante ale auditoriului, scotând la suprafață o reverie a vieții de dincolo de limite. In fapt, publicul a iesit cel mai mulțumit de la "Mulțumesc"-ul lui Draghici!

Concertul debuteaza cu un taraf autentic, cu muzica lautareasca veche, ce facea odinioara deliciul petrecaretilor din intreaga țară. Momentul e menit sa pregateasca spectatorii pentru ceea ce va urma, sa le dezvaluie filonul artistic inestimabil al productiei muzicale "Damian Draghici & Brothers". Interpreții sunt de o virtuozitate uluitoare, iar melodiile sunt alese pentru a conduce publicul prin istoria muzicii lautarești... Tot acest parcurs este incheiat cu un crescendo, impletit pe notele instrumentelor de taraf (țambal, contrabas, acordeon, vioara) cu cele ale unei trupe moderne (tobe, chitari, clape, saxofon etc.).

De aici incolo, publicul simte cum se dezlantuie energiile creaționale in valuri sonore. Damian Draghici isi inalta spectatorii cand pe varfuri de fericire, cand ii coboara in vaile adanci ale doinei de jale - interpretata la nai cu o pricepere datorata unui har dumnezeiesc -, acompaniat de acei "brothers" cu un talent desăvârșit, iar din aceasta sinusoidă emoțională de amplitudine maximă, muzica de petrecere in ritmuri "tribale" moderne rupe lacăte si deschide porțile sufletului, părând o predică iscusită a unui "sihastru" al notelor muzicale, ieșit in lume sa propăvăduiască și o altă față a adevarului unic, cea consemnata in "biblia" artistică a poporului român. Draghici are invitati valorosi, e inconjurat de "apostoli" ai acestei "lucrari" unice si magnifice, demna de cele mai mari festivaluri muzicale din lume. Ii țin isonul si Roxen, si Connect-R, dar si maestrul Gicu Petrache.

Initial, concertul trebuia sa aiba loc in primavara, la Sala Palatului, numai ca pandemia i-a pus stavilă. Asa că, evenimentul s-a mutat in aceste zile la Arenele Romane din Capitala. Ieri (luni, 28 septembrie 2020) a avut loc primul concert, iar azi si maine urmatoarele doua, pentru ca restrictiile anti-pandemice impun limite de spectatori, iar artistul doreste sa-i mulțumească pe toți fanii sai, mulțumindu-le la randul lui pentru fidelitate si pentru faptul ca alaturi de acest public minunat se simte implinit, determinat, motivat sa-și continue calea artistică. Este un concert de o energie pur-sange, care nu trebuie ratat: "Mulțumesc, Damian Draghici!"

Bogdan Comaroni