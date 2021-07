Neobișnuita tehnologie care va transforma organismul uman ca oamenii să trăiască pe o planetă extraterestră

Profesorul Chris Mason de la Universitatea de medicină Weill Cornell din New York a publicat o carte în care susține că oamenii vor putea să trăiască pe alte planete. Însă, în mod neobișnuit, el afirmă că progresele tehnologice vor permite pământenilor să-și proiecteze corpurile pentru a supraviețui condițiilor extraterestre.

Expertul în inginerie genetică susține că editarea ADN-ului uman va ajuta oamenii să locuiască în alte lumi, în tremen de 500 de ani. El a schițat un plan detaliat asupra modului în care rasa umană s-ar putea muta pe sute de exoplanete, atunci când Pământul nu va mai fi capabil să susțină viața, potrivit The Telegraph. În cartea sa intitulată "The Next 500 Years: Engineering life to Reach New Worldf" ("Următorii 500 de ani: Ingineria vieții pentru a atinge noi lumi"), apărută în aprilie 2021, profesorul Mason afirmă că dimensiunea și strălucirea crescândă a Soarelui va face planeta noastră o lume intolerabilă pentru oameni, în următoarele milioane de ani.

"Acest lucru înseamnă că nu putem rămâne aici pentru totdeauna, oricât de minunat este. La un moment dat trebuie să spunem: trebuie să plecăm", a spus expertul. El consideră că ingineria genetică este "o datorie pe care o avem nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toate creaturile" pentru a asigura supraviețuirea. Oamenii de știință au descris modul în care editarea ADN-ului ar putea ajuta la rezolvarea riscurilor reprezentate de călătoriile spațiale, precum și de a permite oamenilor să tolereze medi etxreme, pentru atrăi în siguranță, pe alte planete". Profesorul Mason a spus că până în anul 2500, crede că este posibil să putem trimite o navă spre o altă planetă, unde oamenii s-ar putea stabili. "Dorim să avem mare grijă de Pământ, dar dacă te uiți suficient de mult în viitor, atunci știm că nimic nu este prefect stabil".