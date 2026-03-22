Noul lider al Iranului este „invizibil". Nici CIA și nici Mossad nu au reușit să găsească vreun indiciu că ar controla regimul. „Este mai mult decât ciudat"

Dispariția din spațiul public a noului lider suprem al Iranului alimentează tot mai multe suspiciuni privind cine controlează, în realitate, puterea de la Teheran. În culise, cresc indiciile că adevărata influență ar putea aparține Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, în contextul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Locul în care se află Mojtaba Khamenei rămâne necunoscut încă de la începutul războiului, pe 28 februarie. El a fost desemnat lider suprem după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis în urma loviturilor lansate de SUA și Israel. De atunci, întrebările s-au înmulțit: este rănit? Unde se ascunde? Mai conduce efectiv Iranul sau doar figurează în această poziție? Potrivit unor oficiali americani și israelieni, citați de presa internațională, CIA și Mossad analizează activ orice informație legată de starea, locația și rolul lui Khamenei în conducerea războiului. „Nu avem dovezi că el este cel care dă ordinele", a declarat un oficial israelian de rang înalt.

Un oficial american merge și mai departe și descrie situația drept „mai mult decât ciudat". Iranul nu ar fi trecut printr-un proces atât de complex pentru a numi un lider absent, dar, în același timp, nu există nicio confirmare că acesta controlează efectiv regimul. Tot mai multe semnale indică spre o redistribuire a puterii în interiorul sistemului iranian. Surse citate de presa israeliană susțin că IRGC ar avea, în realitate, controlul. „Scenariul cel mai probabil este că Gărzile Revoluționare îl controlează pe el, nu invers", afirmă o sursă apropiată dosarului.

Un moment-cheie a fost ratarea discursului de Nowruz (Anul Nou Persan). În mod tradițional, liderul suprem se adresează direct populației cu această ocazie. De această dată, Mojtaba Khamenei nu a apărut nici video, nici audio. A fost publicat doar un mesaj scris, însoțit de câteva imagini a căror autenticitate și dată rămân neclare. Absența sa a alimentat și mai mult speculațiile. Conflictul a ajuns în ziua a 23-a, după ce a început pe 28 februarie cu atacuri americane și israeliene asupra Iranului. Operațiunea a dus la eliminarea lui Ali Khamenei și a altor oficiali de rang înalt.

Iranul a răspuns cu lovituri asupra Israelului și a bazelor americane din regiune - din Bahrain până în Irak și Qatar - și a vizat inclusiv nave din Strâmtoarea Ormuz. În paralel, Teheranul exclude orice armistițiu, în timp ce Donald Trump susține că obiectivele militare sunt aproape atinse. În acest tablou tensionat, absența lui Mojtaba Khamenei capătă o dimensiune și mai stranie. Potrivit The Wall Street Journal, liderul nu a mai fost văzut în public, iar regimul compensează printr-un val de imagini propagandistice.

Multe dintre acestea par generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Inclusiv fotografia de profil de pe contul său de pe platforma X este pusă sub semnul întrebării. Există informații că noul lider ar fi fost rănit în atacul în care și-a pierdut viața tatăl său, alături de alți membri ai familiei. Gravitatea rănilor rămâne necunoscută. Tulsi Gabbard a afirmat că rănile ar fi severe, sugerând posibile disfuncționalități în conducerea Iranului. Oficialii iranieni neagă însă că acesta ar fi incapabil să conducă, insistând că se ascunde din motive de securitate.

Discreția lui Mojtaba Khamenei nu este nouă. Aparițiile publice au fost rare chiar și înainte de război. Pentru majoritatea iranienilor, el rămâne o figură opacă. Între timp, propaganda încearcă să umple acest vid. Imagini, afișe și videoclipuri îl prezintă alături de tatăl său și de Ruhollah Khomeini, într-un efort clar de a legitima succesiunea. Criticii nu se lasă convinși. În mediul online circulă imagini ironice cu „ayatollahul de carton", iar unii merg mai departe, punând sub semnul întrebării dacă liderul este, de fapt, în viață. În lipsa unei apariții reale, întrebarea rămâne deschisă: cine conduce Iranul în acest moment?