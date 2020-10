O masina de Politie a luat foc, iar doi politisti si un jandarm au fost prinsi in interior. I-a salvat un elev al Scolii de Politie Campina, aflat in trecere

O masina de Politie a fost implicata intr-un accident rutier pe raza municipiului Campulung, judetul Arges, si a luat foc. Doi politisti si un jandarm au fost prinsi in interior, fiind salvati de un elev al Scolii de Politie Campina, aflat in trecere. In total, sase persoane au fost ranite.

"In aceasta seara, in jurul orei 22.30, o autospeciala de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala Valea Mare Pravat, care se afla in serviciu de patrulare, la intersectia strazii Lt.col. N.Pop cu strada Ion Ticalosu, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara de 18 ani, care nu a acordat prioritate de trecere autospecialei care circula regulamentar, pe drum cu prioritate. In urma impactului, autospeciala a luat foc, iar cei doi politisti si jandarmul din componenta echipajului au ramas in interior. Salvarea acestora a venit de la a un elev al Scolii de Politie Vasile Lascar de la Campina care se afla in trecere si care, impreuna cu un participant la trafic, a reusit sa ii extraga din masina", a transmis IPJ Arges.

Ulterior, atat cei doi politisti, jandarmul, precum si cei trei ocupanti ai autoturismului implicat in accident (tanara de 18 ani si doi baieti de 15, respectiv 16 ani) au fost transportati la spital, pentru efectuarea de investigatii medicale suplimentare. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.