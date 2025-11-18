Oamenii de știință au descoperit o „a treia stare" între viață și moarte, unde celulele moarte se pot autoorganiza în noi forme de viață

Descoperirea „starii a treia" - fază în care celulele provenite din organismele decedate se reorganizează în entități vii, funcționale - redefinește înțelegerea noastră despre viață și moarte.

În mod tradițional, viața a fost marcată de activitatea biologică și moartea prin încetarea completă a acesteia. Totuși, noi cercetări dezvăluie că celulele postmortem pot supraviețui, adapta și chiar transforma în organisme multicelulare noi.

Aceste celule, în anumite condiții, se auto-asamblează în structuri precum xenoboții și antroboții - mici mașini biologice cu capacități pe care formele lor inițiale nu le-au posedat niciodată, inclusiv auto-mișcarea, vindecarea țesuturilor din apropiere și chiar replicarea.

Acest fenomen nu numai că provoacă granița alb-negru dintre viață și moarte, dar deschide și un nou tărâm al plasticității biologice, unde viața s-ar putea să nu se termine atât de definitiv, până la urmă.

Implicațiile celei de-a treia stare sunt vaste. Din punct de vedere medical, aceste celule postmortem ar putea fi proiectate pentru sarcini terapeutice, cum ar fi repararea țesuturilor, livrarea de medicamente țintite sau curățarea plăcii arteriale.

Acest lucru ar putea revoluționa tratamentul bolilor neurodegenerative, insuficiența organelor și multe altele - cu condiția ca preocupările etice să fie navigate cu atenție. Filosofic, al treilea stat ne obligă să reconsiderăm esența vieții însăși. Dacă celulele moarte se pot reconfigura în unități noi, autonome, este moartea cu adevărat finală?

Și ce responsabilități apar din manipularea unor astfel de forme liminale de existență? Pe măsură ce cercetătorii descoperă mai multe despre aceste celule rezistente, reprogramabile, statul al treilea poate nu doar remodela medicina, ci și cele mai fundamentale convingeri ale noastre despre ceea ce înseamnă să fii în viață.