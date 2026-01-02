Vaccinul care intra in organism prin consumul de bere. Un virolog a revolutionat industria vaccinurilor
Postat la: 02.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un virolog american și-a propus să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul, în general, și se pare că a reușit. A creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere.
Chris Buck, virolog la National Cancer Institute (NCI) din Maryland, unde a descoperit patru dintre cele 13 poliomavirusuri cunoscute care afectează omenirea, dar care conduce și compania privată Gusteau Research Corporation, este cel care a avut această idee năstrușnică.
Pentru a obține vaccinul administrat prin bere, Buck a modificat genetic o tulpină de drojdie, în care a introdus particule asemănătoare virusurilor.
Pentru că s-a demonstrat deja că virusurile vii nu sunt potrivite pentru vaccinuri ingerabile, deoarece ar fi distruse rapid de către acizii gastrici, vaccinul creat de Buck nu conține așa ceva.
Virologul și echipa sa au atașat drojdiei vii particule asemănătoare virusurilor, descoperind că acestea pot transporta încărcătura vaccinală dincolo de stomac, în organismul șoarecilor vii, ceea ce face vaccinul viabil, din moment ce poliomavirusurile vizate se regăsesc în principal în tractul urinar.
„Am repetat acest experiment (pe șoareci) de câteva ori. Eram reticent să cred. A fost ca un cutremur când am văzut primele rezultate", a declarat Buck la World Vaccine Congress Washington.
De atunci, Buck a băut chiar el cinci halbe din berea experimentală, alături de fratele său și alți membri ai familiei.
Virologul susține că, după consumarea băuturii, nivelul anticorpilor pentru două dintre cele patru subtipuri ale poliomavirusului BK din sângele său a atins un prag considerat sigur din punct de vedere medical pentru pacienții care au suferit transplanturi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce aliment a eliminat Gică Hagi, acum 5 ani, din dieta sa. Gică Popescu i-a luat exemplul
Gica Hagi, in varsta de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne in urma cu aproximativ cinci ani, o decizie c ...
-
Ce se mănâncă de fapt de Revelion pentru noroc în noul an
Carnea de porc este nelipsita de pe masa de Revelion, porcul simbolizeaza prosperitate și inaintare. Carnații și friptur ...
-
Brigitte Bardot a iubit câinii, dar și-a urât propriul fiu pe care l-a considerat "o tumoare canceroasă"
Pe 28 decembrie 2025 s-a stins din viața, la varsta de 91 de ani, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei f ...
-
Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"
În cartea „Țarul in persoana. Cum ne-a pacalit Vladimir Putin pe toți" nu numai ca se menționeaza casnicia n ...
-
O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile
Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului pana l ...
-
Medicina confirmă ce lucruri bizare se întâmplă cu cei care au beneficiat de un transplant de organe
Evoluția transplanturilor de organe a fost spectaculoasa de la momentul istoric din 1967, cand s-a efectuat prima reușit ...
-
Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Producatorii spera sa dea o noua lovitura cu filmele care se vor lansa in 2026 dupa ce industria filmului inca resimte e ...
-
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai tarziu a imbrațiș ...
-
Blestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33
Blestemele lui Dan Diaconescu și-au atins scopul. Utimul post tv la care a activat fostul rege al audiențelor e pe cale ...
-
O nouă cercetare demontează miturile despre ouă și obezitate - ce arată analiză cercetătorilor
Ouale nu ingrașa. O noua cercetare demonteaza miturile despre oua și obezitate, aratand ca un consum moderat susține san ...
-
Mircea Cărtărescu era innebunit după Ion Iliescu și Petre Roman
Ce scria poetul Mircea Cartarescu in 19 ianuarie 1990 despre liderii de atunci ai Romaniei Ion Iliescu si Petre Roman in ...
-
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun
Mult timp, pana in anii 2010, carnea, branza și untul, piese centrale pe mesele de Sarbatori, erau privite ca alimente p ...
-
Descoperire surprinzătoare: cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este neașteptat de simplu
Cercetatorii susțin ca au descoperit cum pot oamenii sa comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legatura ...
-
Tradiții și obiceiuri ale românilor, în Ajunul Crăciunului: fiecare regiune a țării are specificul ei
Ajunul Craciunului si sarbatoarea Nasterii Domnului sunt marcate prin cantece si jocuri, urari care fac referire la bels ...
-
Cele mai bune seriale din 2025: Producțiile care au ținut lumea lipită de ecrane
Serialele care s-au remarcat la nivel global variaza anul acesta de la „Adolescence", inspirat de cultura toxica & ...
-
Un profet anunță sfârșitul lumii pe 25 decembrie 2025: Declarația care a pus pe jar mii de credincioși
Un profet din Ghana a starnit controverse majore dupa ce a anunțat public ca lumea se va sfarși pe 25 decembrie 2025, ch ...
-
Trăim într-un univers paralel? Legătura între serialul Stranger Things și lumea cuantică reală
Serialul Netflix Stranger Things a captivat publicul timp de cinci sezoane, dupa ce a urmarit aventurile unui grup de ad ...
-
Un youtuber a bătut la Andrew Tate ca la fasole! "Intreaga carieră de kickboxer se dovedeste a fi o mare minciuna" VIDEO
Andrew Tate a ajuns ținta glumelor in social media dupa ce a fost invins de un actor in ringul de box. În acest we ...
-
Dosarele Epstein conțin și plângerea în instanță a unei femei ce susține că a fost recrutată când avea 13 ani și a fost prezentată lui Trump
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justi ...
-
Motivul enervant pentru care un bărbat din Bruxelles a pierdut premiul de 3 milioane de euro la Loto
Un barbat din Bruxelles a decis sa dea in judecata Loteria Naționala, solicitand plata unui premiu pe care susține ca l- ...
-
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. În ce lună vom avea "nave spațiale uriașe" pe Pământ
Baba Vanga, clarvazatoarea bulgara supranumita „Nostradamus al Balcanilor", a facut mai multe predicții pentru anu ...
-
Decizie radicală la Hollywood: Premiile Oscar vor arăta complet altfel - anunțul oficial
Premiile Oscar vor fi difuzate, incepand din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost facut miercuri de Academia de Arte și Știi ...
-
Crima care a șocat SUA: Fiul celebrului regizor a fost reținut. Și-a ucis părinții în propria locuință
Fiul in varsta de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crima și ...
-
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Belling ...
-
Să vezi cât e de ușor. O nutriționistă de top a dezvăluit două trucuri simple care îți potolesc poftele fără să-ți saboteze dieta
Cercetatoarea Federica Amati a spus ca gustarile alese inteligent au fost un adevarat factor decisiv pentru obiceiurile ...
-
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction" şi „The Mask" a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de raufacator si criminal, inclusiv interpretarea l ...
-
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri"
Un raton care a leșinat beat dupa ce a facut ravagii intr-un magazin de bauturi alcoolice din Virginia este suspectat de ...
-
Muzeul blestemat ar putea fi transformat în hotel: Povestea terifiantă a fondatorilor, care au murit înainte să-l vadă deschis
Muzeul Arheologic Rockefeller, supranumit și "Muzeul blestemat" din Ierusalim este accesibil din nou doar prin tururi gh ...
-
Povestea Tămăduitorului - Rețeaua Nevăzută și Războiul Tăcut
Dupa ce am ințeles ca Romania nu este doar o țara, ci un organism viu, am știut ca urmeaza partea grea: nu locurile care ...
-
Moștenire ca-n telenovele: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur
Un carabinier și soția sa au fost achitați de o Curte de Apel din Italia, fiind acuzați de inșelaciune, dupa ce au moște ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu