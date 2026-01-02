Vaccinul care intra in organism prin consumul de bere. Un virolog a revolutionat industria vaccinurilor

Un virolog american și-a propus să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul, în general, și se pare că a reușit. A creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere.

Chris Buck, virolog la National Cancer Institute (NCI) din Maryland, unde a descoperit patru dintre cele 13 poliomavirusuri cunoscute care afectează omenirea, dar care conduce și compania privată Gusteau Research Corporation, este cel care a avut această idee năstrușnică.

Pentru a obține vaccinul administrat prin bere, Buck a modificat genetic o tulpină de drojdie, în care a introdus particule asemănătoare virusurilor.

Pentru că s-a demonstrat deja că virusurile vii nu sunt potrivite pentru vaccinuri ingerabile, deoarece ar fi distruse rapid de către acizii gastrici, vaccinul creat de Buck nu conține așa ceva.

Virologul și echipa sa au atașat drojdiei vii particule asemănătoare virusurilor, descoperind că acestea pot transporta încărcătura vaccinală dincolo de stomac, în organismul șoarecilor vii, ceea ce face vaccinul viabil, din moment ce poliomavirusurile vizate se regăsesc în principal în tractul urinar.

„Am repetat acest experiment (pe șoareci) de câteva ori. Eram reticent să cred. A fost ca un cutremur când am văzut primele rezultate", a declarat Buck la World Vaccine Congress Washington.

De atunci, Buck a băut chiar el cinci halbe din berea experimentală, alături de fratele său și alți membri ai familiei.

Virologul susține că, după consumarea băuturii, nivelul anticorpilor pentru două dintre cele patru subtipuri ale poliomavirusului BK din sângele său a atins un prag considerat sigur din punct de vedere medical pentru pacienții care au suferit transplanturi.