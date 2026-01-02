Cum explică Trump vânătăile care îi tot apar pe mâini. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia o doză mare de aspirină, zilnic. Acesta susține că motivul pentru care ia o doză mai mare decât cea recomandată de medici este pentru a avea „sângele fluid".

„Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat", a mărturisit Trump ziarului Wall Street Journal într-un interviu publicat joi. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?", a continuat preşedintele american.

Trump, în vârstă de 79 de ani, este a doua cea mai în vârstă persoană care a deţinut vreodată funcţia de preşedinte, după predecesorul său democrat, preşedintele Joe Biden, care a renunţat la candidatura pentru realegere în 2024 pe fondul întrebărilor privind capacitatea sa de a fi apt pentru această funcţie. El avea 82 de ani când a părăsit funcţia în urmă cu un an.

Sănătatea lui Trump a fost în centrul atenţiei în ultimele luni din cauza vânătăilor care i-au fost observate pe mâini şi a unui examen RMN (rezonanţă magnetică nucleară) pe care se pare că l-a făcut în octombrie, precum şi a ocaziilor în care preşedintele republican a fost surprins cu ochii închişi în timpul unor evenimente publice.

Consumul zilnic de aspirină poate reduce riscul de infarct sau accident vascular cerebral la persoanele cu vârsta peste 60 de ani, potrivit Mayo Clinic, care afirmă că doza mică de aspirină este de obicei de 81 de miligrame. Medicul preşedintelui, Sean Barbabella, a declarat pentru WSJ că Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină pentru prevenirea bolilor cardiace.

Potrivit Casei Albe, vânătăile pe care le are Trump sunt rezultatul faptului că a strâns foarte multe mâini. Tot Casa Albă a declarat luna trecută că RMN-ul a fost făcut preventiv. Când au fost întrebaţi despre RMN, Trump şi Barbabella au declarat pentru WSJ că preşedintele a făcut de fapt o tomografie computerizată (CT).

Barbabella a spus că medicii lui Trump au declarat iniţial că vor efectua fie un RMN, fie o tomografie computerizată, dar au decis să o facă pe cea din urmă „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare". Conform lui Barbabella, nu s-au constatat anomalii.