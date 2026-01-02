2026 va fi anul marilor concedieri. Inteligența artificială va înlocui mult mai multe locuri de muncă

Geoffrey Hinton avertizează că AI va înlocui mult mai multe locuri de muncă în 2026, pe fondul progreselor rapide în raționare, automatizare și software. Anul 2026 începe sub semnul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

Renumitul informatician Geoffrey Hinton, adesea numit „nașul AI", spune că ritmul rapid de dezvoltare al tehnologiei va duce la înlocuirea pe scară largă a locurilor de muncă mai devreme decât se așteaptă mulți, potrivit Futurism. Vorbind la emisiunea State of the Union, Hinton a avertizat că sistemele de inteligență artificială (AI) evoluează mai rapid decât se anticipa, dobândind capacități tot mai extinse în numeroase industrii.

Hinton a declarat că inteligența artificială este deja capabilă să înlocuiască locuri de muncă din centrele de apel și din rolurile administrative de bază. Potrivit lui, următorul val va afecta multe alte profesii, pe măsură ce sistemele devin mai bune la raționament, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor autonome. El a explicat că performanța AI se îmbunătățește într-un ritm exponențial, eficiența în îndeplinirea sarcinilor dublându-se aproximativ la fiecare șapte luni.

Această accelerare rapidă înseamnă că mașinile ar putea prelua în curând responsabilități complexe care necesită în prezent multă muncă umană. Unul dintre cele mai sumbre avertismente ale lui Hinton vizează ingineria software. El a prezis că sistemele AI vor putea în curând să finalizeze în câteva zile sarcini care le iau oamenilor o lună, reducând drastic nevoia de dezvoltatori umani în proiectele mari. „Atunci vor fi necesari foarte puțini oameni pentru proiectele de inginerie software", a spus Hinton, subliniind amploarea potențială a perturbărilor. El a adăugat că liderii din corporații pariază tot mai mult pe automatizare pentru a înlocui forța de muncă umană.

Hinton a primit Premiul Turing în 2018 pentru contribuțiile sale fundamentale la rețelele neuronale. În 2023, a părăsit Google și și-a exprimat public regretul față de munca sa de o viață, invocând riscuri legate de siguranță. De atunci, el a reiterat avertismente similare în discuții cu senatorul Bernie Sanders, susținând că mecanismele de protecție economică nu țin pasul cu progresul tehnologic.

Geoffrey Hinton nu este singurul expert care trage semnale de alarmă. Recent, cercetătorul-șef al companiei Anthropic, Jared Kaplan, a avertizat că omenirea se apropie rapid de un moment crucial, care ar putea decide dacă inteligența artificială va ajuta sau va pune în pericol societatea. Totuși, unii experți rămân prudenți. Mai multe încercări de a înlocui lucrători cu AI au eșuat, iar sisteme mai noi, precum GPT-5, au demonstrat până acum doar îmbunătățiri modeste.