Ce nu se știe încă despre incendiul din Elveția: multe întrebări fără răspuns și o comunitate șocată

Există mai multe semne de întrebare cu privire la incendiul care a cuprins clubul din Elveția, relatează publicația Tagesanzeiger.

Ce a cauzat incendiul nu este clar. Martorii oculari au declarat pentru postul francez de știri BFMTV că incendiul a fost declanșat de lumânări. Ambasadorul Italiei în Elveția, Gian Lorenzo Cornado, a speculat despre o petardă ca declanșator. "Există mai multe ipoteze", a spus Beatrice Pilloud, procuror general al cantonului Valais.

O posibilitate este "că întreaga cameră a luat foc și asta a dus la o explozie". Au fost inițiate investigații pentru a determina cauza incendiului. Când este întrebat, procurorul general Pilloud nu comentează dacă barul avea ieșirile de urgență corecte și dacă acestea funcționau. O investigație va arăta dacă au fost respectate măsuri de siguranță.

Nu se știe nimic despre identitatea victimelor și răniților până acum. De asemenea, nu este clar dacă germanii au fost afectați de incendiu. "Din păcate, identificarea corpurilor, inclusiv a celor răniți, ar putea dura totuși ceva timp", a spus președintele guvernului din cantonul Valais, Mathias Reynard.

Comunitatea este șocată și profund afectată. Oamenii stau împreună, se consolează reciproc, se îmbrățișează, își împărtășesc durerea, se roagă pentru cunoștințele și prietenii lor. "Fiul unui prieten de-al meu este în spital cu arsuri", spune o femeie. O tânără care era în bar fuge din biserică plângând. Totuși, ea nu vrea să vorbească cu numeroșii jurnaliști prezenți.