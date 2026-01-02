Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul din Crans-Montana

Două fotografii publicate de postul francez BFMTV arată atmosfera din seara de revelion din barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana înainte de izbucnirea incendiului devastator și, în primul rând, mai multe artificii aprinse foarte aproape de tavanul căptușit cu material antifonic, dar ușor inflamabil. Într-o fotografie se vede cum materialul de pe tavan ia foc de la scânteile lumânărilor-artificii.

Înainte de incendiul generalizat al barului Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, tinerii prezenți în local încă sărbătoreau Anul Nou. În acest club de noapte din stațiunea de lux, mulți clienți sărbătoreau anul 2026 comandând sticle de vin scumpe. În două fotografii făcute de supraviețuitori în interiorul barului și transmise către BFMTV, aceste sticle, numeroase, erau toate decorate cu artificii. Artificii care, potrivit mai multor martori ai scenei, ar putea fi cauza de la care a pornit focul care a cuprins tavanul barului și a incendiului mortal care a costat viața a cel puțin patruzeci de persoane.

Pe prima fotografie, făcută în subsolul barului Constellation, două persoane țin în mâini sticle de șampanie cu lumânări magice. Una dintre ele se află lângă tavan, așezată pe umerii celei dintâi. A doua fotografie surprinde momentul posibilului început al incendiului. În timp ce, din nou, lumânările magice sunt aprinse spre tavan, se pot vedea în partea de sus a imaginii primele flăcări pe tavanul localului.

Președintele Asociației Investigatorilor de Incendii din Marea Britanie, Richard Hagger, a descris la BBC efectul „flashover" care se presupune că s-a produs și în barul din Crans-Montana: „Începe cu un incendiu, flăcările și radiația termică ajung la nivelul tavanului și se răspândesc rapid. Radiația termică se propagă apoi în jos către alte surse de combustibil, cum ar fi mobilierul și mesele, ridicând temperatura până la punctul în care acestea se descompun termic și produc gaze inflamabile. Apoi, gazele se aprind, dar se aprind destul de rapid. Astfel, încăperea se transformă, practic, într-o cameră în flăcări în câteva secunde."

ISU Iași explica fenomenul „flashover", într-o postare pe Facebook din 2022: „Atunci când anumite materiale organice sunt încălzite, acestea sunt supuse unei descompuneri termice și degajă gaze inflamabile. Fenomenul de Flashover este stadiul cel mai periculos al unui incendiu și are drept urmare aprinderea bruscă a întregului spaţiu al încăperii. În acest moment, nu se poate efectua evacuarea persoanelor sau a bunurilor şi întreaga clădire se aprinde. Pompierii din Noua Zeelandă au creat intenționat un incendiu pentru a ne arăta viteza cu care acesta se răspândește! Orice secundă contează!"