Cel mai optimist ministru din Guvernul Bolojan, la început de 2026. „Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi unul dintre elementele cheie ale anului"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj optimist de început de an, explicând de ce 2026 ar putea fi mai degrabă un an bun pentru România din perspectivă financiară. Astfel, acesta își începe mesajul spunând că România a încheiat anul cu rezultate solide, care îi permit să intre în 2026 cu încredere şi optimism.

„Până în ultima zi a anului, Trezoreria a susținut investițiile publice, prin plǎți în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene. Am alocat la final de an aproximativ 4 miliarde de lei pentru investiții în dezvoltare locală și apărare, 2 miliarde de lei pentru obligațiile statului față de mediul de afaceri prin rambursarea concediilor medicale și 1 miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare și afaceri externe. După ultima rectificare bugetară, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am reușit să direcționăm alte 12 miliarde de lei, suplimentar, în economie", scrie Nazare.

Acesta adaugă de asemenea că toate aceste lucruri au fost posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate și un management mai eficient al banilor publici, iar aceste rezultate reprezintǎ baza cu care intrăm în 2026. În plus, ministrul Finanțelor spune că 2026 este un an în care România se apropie decisiv de OCDE - o nouǎ ancorǎ strategicǎ de stabilitate şi credibilitate internațională, care va însemna costuri mai mici de finanțare și investiții stabile. „În același timp, investițiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021-2027 și investiții consistente în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România", își continuă mesajul Nazare.

Totodată, ministrul arată și faptul că stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului, astfel că 2026 va aduce mai multă predictibilitate și claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri. „Îmbunǎtǎțirea percepției României pe piețele externe, digitalizarea şi eficientizarea administrativǎ vor consolida totodatǎ încrederea, atât a investitorilor, cât şi a românilor în stat - toate cu efecte benefice pentru economie şi societate. Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate și optimism", mai spune șeful finanțelor. Acesta concluzionează spunând că nu crede în miracole, dar crede în muncǎ susținutǎ, rigoare şi construcția consecventǎ a surselor de dezvoltare. „La mulți ani tuturor! 2026 va fi un an mai bun", este mesajul cu care își încheie Nazare postarea.