Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"

Un nou raport al Organizația Meteorologică Mondială arată că schimbările climatice au împins Pământul într-o zonă fără precedent în istoria măsurătorilor, iar tendința este accelerată. Ultimii 11 ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată, semnalând o intensificare alarmantă a încălzirii globale.

Raportul anual al OMM privind starea climei aduce o concluzie clară. Planeta acumulează căldură mai repede decât o poate elimina. Dezechilibrul energetic al Pământului a atins cel mai înalt nivel din cei 65 de ani de observații sistematice. Gazele cu efect de seră - dioxid de carbon, metan și oxid de azot - captează radiația infraroșie în atmosferă. Rezultatul este o acumulare masivă de energie în exces. Peste 91% din această căldură este absorbită de oceane, potrivit aceleiași surse.

Secretarul general al ONU, António Guterres, nu a lăsat loc de interpretare. „Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale. Fiecare indicator climatic cheie indică roșu", a declarat acesta. Concentrațiile de dioxid de carbon din atmosferă au atins 423 de părți pe milion. Această valoare reprezintă 152% față de nivelul de dinaintea Revoluției Industriale. Este cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii doi milioane de ani, conform raportului OMM. Metanul se află la 266% față de concentrațiile preindustriale. Oxidul de azot a ajuns la 125%. Ambele gaze sunt la maximul din ultimii 800.000 de ani.

Conținutul de căldură al oceanelor a atins un nivel record în 2025. Rata de încălzire a mărilor s-a dublat între perioadele 1960-2005 și 2005-2025. Fiecare dintre ultimii nouă ani a stabilit un nou record în privința căldurii stocate în ocean. Consecințele sunt directe și vizibile. Gheața marină arctică a atins sau s-a apropiat de cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în 2025. Pierderea de masă a ghețarilor s-a numărat printre cele mai grave cinci valori din istoria măsurătorilor.

Experții avertizează că încălzirea nu se va opri. Dr. Akshay Deoras, cercetător la Universitatea din Reading, explică mecanismul. El Niño eliberează cantități mari de căldură din ocean în atmosferă. Combinat cu nivelurile deja record de gaze cu efect de seră, efectul poate fi semnificativ. „Există șanse mari să vedem din nou condiții de El Niño mai târziu în acest an", a spus cercetătorul. Acest lucru ar putea determina o nouă creștere a temperaturilor globale în 2026-2027.

Anul 2025 a fost al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Temperatura medie a depășit cu 1,43°C media perioadei 1850-1900. Cei mai calzi ani rămân 2024, 2023 și 2025, în această ordine, conform datelor Copernicus. Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, atrage atenția asupra amplorii problemei. „Activitățile umane perturbă din ce în ce mai mult echilibrul natural. Vom trăi cu aceste consecințe timp de sute și mii de ani", a declarat aceasta. Raportul identifică schimbări la scară largă cu efecte pe termen extrem de lung. Clima Pământului, odată destabilizată, nu revine rapid la echilibru. Oamenii de știință subliniază că deciziile luate acum vor determina condițiile de viață ale generațiilor viitoare.