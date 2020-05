Pandemia a readus in Romania prostituatele si proxenetii plecati in Occident. O retea de "lover boy" prinsa la Tulcea

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de proxeneti care racola femei prin metoda "lover boy", in scopul exploatarii sexuale a acestora pe teritoriul mai multor state, precum Olanda, Germania, Spania si Elvetia.

Proxenetii au actionat intre anii 2013-2020. Liderul gruparii infractionale era cel care se ocupa de colectarea si gestionarea banilor proveniti din prostitutie, inlesnirea practicarii prostitutiei prin intretinerea unei atmosfere de familie, interventia si aplanarea conflictelor ce apareau intre persoanele vatamate, intre acestea si membri ai gruparii, indemnarea tinerelor la practicarea prostitutiei sub pretextul iluzoriu al formarii si intretinerii unei familii.

Ceilalti membri ai gruparii aveau rolul de a determina si inlesni practicarea prostitutiei de catre mai multe tinere prin metoda "lover boy" si de a obtine sume de bani de pe urma practicarii prostitutiei de catre acestea. DIICOT transmite ca, din cauza pandemiei de coronavirus, femeile au fost nevoite sa-si inceteze activitatea de prostitutie din strainatate si sa revina in Romania.

In acel moment, in care membrii gruparii au realizat ca sunt mai multe "sotii" / "concubine" ale aceluiasi inculpat, iar pentru a se evita intalnirea si conflictele dintre acestea, s-a discutat in cadrul retelei despre posibilitatea cumpararii sau inchirierii unor garsoniere in orasul Macin (Tulcea), in care unele dintre acestea sa fie cazate.

In urma perchezitiilor domiciliare realizate de DICOT s-au gasit si ridicat sumele de 39.400 de euro, 15.500 de coroane suedeze, 9.575 de lei, 10 telefoane mobile si doua autoturisme de lux cu valoare de aproximativ 70.000 de euro. Pe 13 mai, au fost retinuti pentru 24 de ore 3 inculpati, iar pe 14 mai au fost arestati preventiv pentru o perioada de 30 de zile prin decizia Tribunalului Tulcea.