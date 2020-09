Patru lacuri subterane cu apa lichida au fost descoperite pe Marte

Trei lacuri subterane cu apa lichida au fost detectate in apropierea polului sudic al planetei Marte, scrie BBC, care precizeaza ca cercetatorii au confirmat de asemenea existenta a unui al patrulea lac, despre prezenta caruia aveau banuieli din 2018.

Apa lichida este vitala pentru biologie, astfel ca descoperirea va fi de interes pentru cercetatorii care studiaza daca exista viata in alta parte din Sistemul Solar. Despre lacurile de pe Marte se crede ca sunt extrem de sarate, ceea ce ar face dificil pentru orice vietate sa supravietuiasca. Atmosfera rarefiata a planetei face ca prezenta apei lichide la suprafata sa fie aproape imposibila. Insa ea poate ramane in forma lichida in subteran.

Cea mai recenta descoperire a fost posibila prin folosirea datelor obtinute de un instrument radar de pe Mars Express al Agentiei Spatiale Europene, care orbiteaza planeta Marte din decembrie 2003. In 2018, oamenii de stiinta au folosit date colectate de radarul Marsis pentru a raporta semne ale unui lac subteran cu diametru de 20 de kilometri, localizat la o adancime de 1,5 km in zona polului sudic al Marte.

Acea descoperire a fost bazata pe 29 de observatii colectate de Marsis intre 2012 si 2015. Acum, echipa - formata in mare parte din aceiasi cercetatori de la studiul din 2018 - a analizat o baza de date mult mai mare, de 134 de profiluri radar adunate intre 2010 si 2019. "Am descoperit trei noi zone stralucitoare", a spus Elena Pettinelli de la Universitatea Roma Tre din Italia, co-autor al studiului. "Lacul principal este inconjurat de corpuri mai mici de apa lichida, dar din cauza caracteristicilor tehnice ale radarului si a distantei pana la suprafata Marte nu am putut determina cu certitudine daca sunt conectate".

Echipa a imprumutat o tehnica folosita in mod obisnuit in investigatii radar asupra lacurilor subglaciare din Antarctica, Canada si Groenlanda, adaptand metoda la analiza datelor de pe Marte. "Interpretarea care stabileste cel mai bine toate dovezile disponibile este ca reflexiile de intensitate mare vin de la mase extinse de apa lichida", a explicat co-autorul Sebastian Lauro de la aceeasi universitate. Cercetatorii cred ca apa lichida contine mari concentratii de saruri dizolvate. Aceste saruri chimice pot, in mod semnificativ, sa scada punctul de inghet al apei.