Pe unde trece autostrada Via Carpathia construita de americani in Romania. Tronsoanele finantate din fondul de 7 miliarde de dolari

Statele Unite sunt dispuse sa ofere Romaniei o finantare de 7 miliarde de dolari pentru proiecte de energie si infrastructura rutiera si feroviara.

Via Carpathia, autostrada care leaga trei mari si ajunge din Constanta la Gdansk si calea ferata Rail-2-Sea, parte din strategia militara de consolidare a Flancului Estic, au fost readuse in discutie cu ocazia semnarii unui memorandum intre cele doua state. Vineri, 9 octombrie, ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a anuntat ca vor incepe proiectele unei autostrazi si a unei cai ferate de la Constanta la Gdansk, parte din strategia militara de a consolida Flancul Estic pentru deplasarea trupelor NATO si a exporta tehnologie americana.

Autostrada de la Constanta la Gdansk, in Polonia, face parte dintr-un proiect mai mare, numit Via Carpatia, care ar urma sa lege marile Baltica, Egee si Neagra. Proiectul promovat de polonezi ar crea un coridor de transport din partea de nord a Europei spre sud, prin Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia, ca o noua conexiune de autostrada intre nordul si sudul Europei, integrand sistemul de transport al statelor participante.

O mare parte din traseul Via Carpathia din Romania se suprapune retelei trans-europene de transport (TEN-T), un proiect al Uniunii Europene ce prevede crearea unei retele complete de transport auto, feroviar si naval, format din autostrazile A1 si A2 (Curtici - Arad - Sibiu - Bucuresti - Constanta), finantate deja prin imprumuturi si fonduri nerambursabile de la UE.

Pe teritoriul romanesc, Via Carpathia are traseul Oradea - Arad - Timisoara - Lugoj - Sibiu - Bucuresti - Constanta. Pentru ca acest traseu sa fie complet la profil de autostrada, in acest moment lipsesc autostrada Oradea - Arad, tunelele de pe A1, lotul 3 din Lugoj - Deva, A1 Sibiu - Pitesti si A0 Nord sau A0 Sud, explica Mihai Alexandru Craciun, fondatorul asociatiei "Construim Romania". Banii americanilor oferiti drept imprumut ar putea fi folositi pentru construirea autostrazilor Oradea-Arad si Lugoj-Calafat, precizeaza Craciun, intrucat restul tronsoanelor sunt deja in licitatie sau constructie.