Plan pus la cale de Elon Musk, dezvăluit în Texas: transformarea umanității într-o „civilizație galactică" / VIDEO
Postat la: 22.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a anunțat duminică începerea construcției unui proiect „epic" care să transforme poveștile SF în realitate și să ducă la evoluția speciei umane dintr-o civilizație prizonieră pe Terra la o specie multiplanetară.
„Începem drumul spre o civilizație galactică", a spus Musk, lângă orașul Austin (Texas). Miliardarul construiește acolo „Terafab", o unitate de producție a unei puteri de calcul de un terawatt pe an, aproape cât capacitatea totală de producere a energiei electrice a Statelor Unite.
„Vrem să fim o civilizație care să se extindă în galaxie, oamenii să poată merge oriunde cu nave spațiale, să avem un oraș pe Lună, un oraș pe Marte, să populăm sistemul solar și să trimitem nave spațiale în alte galaxii. Ca să putem face asta, trebuie să controlăm puterea Soarelui", a spus miliardarul.
Terafab o să fie „cea mai epică fabrică de cipuri AI din istorie" și „va duce lucrurile la un alt nivel, la un nivel pe care oamenii nu îl pot înțelege încă", conform lui Musk.
„Vrem să fim o civilizație galactică, așa că viitorul este unul în care nu o să mai fim legați de o singură planetă, o să fim o specie multiplanetară, ca în cele mai bune povești SF pe care le-ați citit (...) oricine va dori să facă o călătorie pe Saturn să poată să o facă, ăsta e viitorul la care mă gândesc", a explicat el.
Proiectul va fi realizat prin unirea forțelor Tesla și SpaceX, cele două companii ale miliardarului.
În cele din urmă, proiectul își propune să producă cipuri AI capabile să susțină între 100 și 200 de gigawați de putere de calcul pe Pământ și un terawatt în spațiu.
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu