Politia Mangalia i-a deschis un nou dosar lui Mohammad Murad, pentru inducerea in eroare a alegatorilor

Politia Mangalia i-a deschis un nou dosar penal lui Mohammad Murad, candidat independent la functia de primar, sprijinit de PSD, pentru coruperea si inducerea in eroare a alegatorilor, dupa ce organizatia locala a PNL a formulat plangere in acest sens atat catre biroul electoral, cat si la politie, a declarat, Dana Constantinescu, secretar general al formatiunii liberale.

Potrivit sursei citate, Organizatia municipala Mangalia a PNL a sesizat faptul ca luni, 21 septembrie, au fost distribuite persoanelor varstnice din zona Neptun Olimp pliante ce imita prin culoare si forma vechile carnete de economii C.E.C, pe care sunt inscriptionate valoarea de 10.000 de lei si numele candidatului Mohammad Murad, sugerandu-se ca daca acesta va ajunge primar, "seniorii" orasului, asa cum sunt numiti pe materialele electorale respective, vor primi cate 10.000 de lei.

"Pe data de 21.09.2020 au fost distribuite persoanelor varstnice din zona Neptun si Olimp carnete care imita carnetele de economii C.E.C. Pe aceste carnete este trecuta valoarea de 10.000 lei si numele candidatului Mohammad Murad, aceste materiale fiind oferite cu scopul de a determina alegatorii sa il voteze in ideea obtinerii sumei de bani mentionata pe carnetul respectiv", se arata in plangerile depuse la Biroul electoral de circumscriptie si la Politia Mangalia.

PNL Mangalia cere sanctionarea lui Mohammad Murad pentru mituirea si inducerea in eroare a alegatorilor, conform Codului penal. La sfarsitul lunii august, IPJ Constanta a anuntat declansarea unei anchete penale, in baza unei sesizari din oficiu, dupa ce la un post local de televiziune a aparut o stire in care Mohammad Murad a fost filmat in timp ce impartea pachete inscriptionate cu numele sau si sloganul electoral.

In stirea transmisa de un post de televiziune din Constanta se observa cum Mohammad Murad imparte unor cetateni pachete cu sloganul "Alaturi de oameni" si numele sau, el inregistrandu-si de altfel candidatura la functia de primar al Mangaliei, ca independent, dupa ce anterior isi declarase dorinta de a candida pentru Primaria Constanta.