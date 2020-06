Politistul binomului Băluță-Goleac, parte importanta din geneza Clanului Sportivilor care troneaza la Primaria Sectorului 4

Zeci de dosare penale deschise pe numele recuperatorilor care au fondat sindicatul criminal cunoscut drept Clanul Sportivilor au fost clasate la inceputul anilor 2000.

Un bilant de 29 de dosare penale, deschise pe numele recuperatorilor care au fondat sindicatul criminal, au fost finalizate la începutul anilor 2000 prin neînceperea urmăririi penale (NUP). Cazurile s-au adunat teanc la secțiile nr. 14, 15 și 16, toate conduse în acea perioadă de Nelu Lupu, în calitate de comandant al Poliției Sectorului 4. Interlopii aveau legături strânse cu polițiștii, au constatat procurorii antimafia, relații în virtutea cărora erau absolviți de anchetele pornite de la plângerile cetățenilor.

Blatul a dus inclusiv la eșecul primelor operațiuni judiciare de amploare împotriva organizației. Fără antecedente penale,"Sportivii" au ieșit repede din închisoare și s-au restructurat. Clanul a crescut, și-a diversificat interesele și înghite azi sectorul 4 cu tot cu primărie. Iar Nelu Lupu a rămas la post, la fel ca în anii '90. Prima misiune la pensie: să devină oficial ochiul și timpanul primarului PSD, Daniel Băluță, în Poliția Locală.

După incendiul de la #Colectiv, Nelu Lupu a fost numit consilierul personal al lui Daniel Băluță, fost viceprimar pe vremea lui "Piedone" și primar interimar după demisia acestuia pe fondul tragediei (4 noiembrie 2015). Piedone intra sub anchetă, iar Băluță se angaja să stârpească corupția din administrația sectorului 4, așa că al doilea lucru făcut la primărie, după Revelion, a fost să semneze dispoziția de reconversie profesională a lui Nelu Lupu, pe 4 ianuarie 2016.

În numele primarului, fostul comisar MAI trebuia să coordoneze Direcția Generală de Poliție Sector 4. Avea la dispoziție birou, mașină, stație de comunicare internă și contrasemna hârtii emise de directorul general de atunci, Dorin Emil Oros. Așa își amintește și Oroș: "Domnul Lupu monitoriza activitatea de control și punerea în aplicare a dispozițiilor de primar. A stat doar vreo lună la noi, avea biroul lui, pe urmă l-au detașat în altă parte."

Lupu fusese pensionat forțat din poliția națională în mai 2015, cu 15.000 de lei asigurați lunar în cont, după ce fusese acuzat că l-a favorizat pe magnatul Adrian Sârbu, aflat atunci în arest. Fostul adjunct de la Capitală se întorcea practic acasă, în Berceni, cartierul în care a făcut carieră. Și unde, chiar sub ochii lui, s-a ridicat una dintre cele mai dure grupări mafiote: Clanul Sportivilor.

Numirea lui Nelu Lupu la butoanele poliției locale a marcat însă începutul sfârșitului pentru instituție. După alegerile din 2016, Băluță a declanșat un mecanism de control care a scos Poliția Locală Sector 4 din subordinea Consiliului Local, i-a anulat personalitatea juridică și a subordonat-o complet primarului. Acesta i-a preluat patrimoniul, arhiva, contractele în derulare și bugetul propriu.

Pe terenul de sport din spate joacă fotbal tot felul de polițiști în timpul liber, pensionari sau activi, prieteni cu Nelu Lupu. Cum ar fi Iulian Eftene, fost ofițer la secția 14 din Berceni. Contaminat de Lupu la ADP4, colegul Eftene a fost depistat pozitiv la coronavirus pe 27 martie, dar apucase să joace un meci cu băieții în Orășelul Copiilor. Drept urmare, scrie Buletin de București, a băgat în izolare 14 polițiști, printre care adjunctul de sector, șeful de la Serviciul Investigații Criminale, cel de la Secția 14 și adjunctul celui din urmă.

În perioada spitalizării și refacerii, Nelu Lupu a fost înlocuit de colegul său de birou, Gheorghe Bucur. Tot polițist pensionat, Bucur a lucrat și pentru magnatul Sorin Peneș, implicat în mai multe scandaluri de corupție. Bugetul sectorului dispare în ADP4 ca lumina într-o gaură neagră. Societatea reprezintă un apendice comercial în care primăria și-a externalizat majoritatea serviciilor, ca să le cumpere apoi cu grosul bugetului local. Fiind principalul colector al banilor publici din Berceni, ADP4 îi face apoi să circule feriți de ochii curioșilor, printr-o rețea de contractori - căpușe, sedimentată sub patru administrații PSD. Actuala însă a rafinat sistemul.

Sinecurile abundă în acest malaxor de fonduri publice cu 1200 de angajați. Inclusiv soția comisarului, Elena Lupu, lucrează la ADP4. Pe ușa biroului ei de la Mall Grand Arena scrie "Antifraudă". Doamna Lupu păzește, la rândul său, circuitul banilor rulați de societatea Consiliului Local și poate vedea fiecare leu care intră și iese. E în fișa postului.

Am încercat să vorbim despre toate acestea cu fostul comisar. Ancheta penală e subiect tabu, nu comentează nimic. În rest, eschivă totală: "N-am fost consilier personal la domnul Băluță. (...) A, păi dacă aveți documente, nu pot eu să vă dau mai multe relații. E o problemă personală. Nu pot să vă spun cum m-am angajat la ADP, îmi pare rău. M-ați prins într-o situație în care nu pot să vorbesc. Nici despre soție nu pot să dau relații. Vă doresc o zi bună."

Băluță spune că Nelu Lupu nu i-a fost consilier și nici nu a ocupat funcții în aparatul său de când e "primar ales". Documentul obțínut de RISE însă a fost semnat când era interimar. La centrul de comandă ADP4 a stat mereu un alt fiu de vază al cartierului Berceni: directorul general ADP4, controversatul Marian Goleac (53 de ani). El este personajul cheie. Micii antreprenori din sector îl percep ca pe dumnezeul autorizațiilor, avizelor și contractelor. O arată inclusiv niște interceptări telefonice din 2018:

